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А вы рискнете? В январе беларусов начнут прививать российской вакциной от COVID

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что первая партия российской вакцины "Спутник V" от COVID-19 поступит в январе.


"Вакцина зарегистрирована в стране, даны разрешения на клиническое применение данной вакцины. Вакцина может применяться на территории нашей страны уже в рамках не клинических испытаний, а обычной работы. Теперь стоят вопросы дальнейшей поставки", - заявил Пиневич.

По его словам, на первом этапе вакцинации будут подлежать медицинские работники, учителя, работники торговли и других сфер, вынужденные в силу профессии контактировать с большим количеством людей. Вакцину они получат бесплатно.
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