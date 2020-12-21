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МАРТ предложил частично снять запрет на торговлю пиротехникой

Бытовые пиротехнические изделия могут вернуться в оптовую и розничную продажу, но приобрести их в интернет-магазинах будет нельзя, об этом Sputnikсообщили министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.




МАРТ внес в Совет министров проект постановления, которое частично снимает ограничения на реализацию пиротехнических изделий. В частности, пиротехники 1 класса опасности: бенгальских огней, хлопушек, тортовых свечей (фонтаны холодного огня). Также в продажу могут вернуться пиротехника технического назначения, которую используют субъекты в хозяйственной деятельности.

Оборот пиротехники был ограничен постановлением от 11 августа 2020 года, когда пиротехнику начали применять протестующие.

За время действия ограничений МАРТ провел мониторинг порядка 90 торговых объектов. Фактов нарушения запрета на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями не установлено. Вместе с тем, за нарушение правил торговли и оказания услуг населению, а также нарушение законодательства о рекламе виновникам были выписаны административные протоколы.
Sputnik
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