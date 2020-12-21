Лукашенко в понедельник дал согласие на назначение на пост первого заместителя министра здравоохранения Елены Богдан. Вместо нее должность замминистра здравоохранения займет Дмитрий Чередниченко.





Пост был вакантным после того, министром стал первый зам Дмитрий Пиневич.