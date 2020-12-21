Помните Елену Богдан? Она весной убеждала, что с CОVID-19 все под контролем, а летом агитировала за Лукашенко - довыслуживалась!
Елена Богдан, уверяющая белорусов на брифингах Минздрава весной, во время первой волны коронавируса, когда люди умирали сотнями, что все, дескать, под контролем, довыслуживалась до поста первого замминистра здравоохранения.
Лукашенко в понедельник дал согласие на назначение на пост первого заместителя министра здравоохранения Елены Богдан. Вместо нее должность замминистра здравоохранения займет Дмитрий Чередниченко.
Пост был вакантным после того, министром стал первый зам Дмитрий Пиневич.
Заметим, что Елена Богдан не только умело манипулировала цифрами и занижала опасность болезни во время первой волны короновируса, но и активно агитировала летом за Лукашенко, для чего даже взяла отпуск и ездила с "лекциями" "за батьку".
"Белорусский партизан"
12:40 21/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение