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Умер журналист Николай Толстик

Николай Толстик был в профессии журналиста с 1974 года. Прошел все ступени газетной иерархии — от рядового корреспондента до главного редактора «Могилевской правды» и заместителя главного редактора «Народной газеты».

В правительстве Михаила Чигиря работал начальником информационно-аналитического управления.



«У человека всегда есть выбор — быть честным или нечестным. И время, в которое он живет, профессия и место работы здесь абсолютно ни при чем. Это как ум или как деньги — или есть, или нет», — говорил Николай Толстик.
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