Умер журналист Николай Толстик

В правительстве Михаила Чигиря работал начальником информационно-аналитического управления.













«У человека всегда есть выбор — быть честным или нечестным. И время, в которое он живет, профессия и место работы здесь абсолютно ни при чем. Это как ум или как деньги — или есть, или нет», — говорил Николай Толстик.



