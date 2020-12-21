Новый штамм коронавируса: чем он опасен?

Быстрое распространение нового штамма коронавируса вызвало введение жесткого локдауна в Лондоне и на юго-востоке Англии, отменило рождественские послабления для жителей Англии, Шотландии и Уэльса и заставило ряд стран ввести запрет на авиасообщение с Великобританией, пишет ВВС





Научный совет, консультирующий британские власти, «с определенной долей уверенности» заявляет, что новый штамм легче передается от человека к человеку, чем прежние.





Почему этот новый штамм вызывает опасения?





Совокупность трех факторов привлекает особое внимание ученых:





- Он быстро вытесняет другие штаммы этого же вируса;





- Мутация происходит в таких частях вируса, которые представляют особую важность;





- Некоторые из этих мутаций уже продемонстрировали в лабораторных условиях повышенную способность вируса проникать в клетки.





Все это вместе предполагает, что вирус может быстрее распространяться.





Тем не менее абсолютной уверенности в этом пока нет.





Насколько быстро он распространяется?

Впервые этот новый штамм был выявлен в сентябре.





Уже в ноябре примерно 25% всех заражений в Лондоне были как раз этим вариантом коронавируса. А к середине декабря их стало более 65%.





Математики пытаются рассчитать поведение других штаммов коронавируса, чтобы понять, насколько более агрессивен может быть новый.





Однако тут надо учитывать не только поведение самого вируса, но и то, как будут вести себя люди.





Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что новый штамм может быть на 70% заразнее, и именно по этой причине на 0,4 может вырасти индекс репродукции (который показывает, растет ли число заражений или убывает).





Нет никакой определенной цифры, которая бы с точностью указывала на то, насколько более заразен этот новый штамм.





И остается еще вопрос по поводу того, действительно ли он более заразный, чем прежние варианты?





«Тех данных, которые имеются в открытом доступе, совершенно недостаточно для того, чтобы сделать четкий и безусловный вывод о том, что заразность у вируса стала выше», — говорит профессор Джонатан Болл, вирусолог из Ноттингемского университета.









Насколько широко он распространился?

На сегодняшний день полагают, что этот штамм либо возник у пациента в Великобритании, либо был завезен из другой страны, где за мутациями коронавируса особенно не следят.





Этот штамм сейчас обнаруживается по всему Соединенному Королевству за исключением Северной Ирландии, с концентрацией в Лондоне, а также в графствах на юге и востоке Англии. В других районах, кажется, он не очень прижился.





Данные международного проекта Nextstrain, следящего за генетическим кодом всех вирусных образцов со всего мира, позволяют предположить, что новый штамм коронавируса, появившийся в Дании и Австралии, пришел из Британии.





Нидерланды тоже зафиксировали несколько случаев этого штамма.





Схожий вариант, возникший в Южной Африке, имеет некоторые характеристики, присущие новому штамму, но, по всей видимости, не связан с британским.





Случались ли подобные мутации ранее?

Да. Коронавирус, впервые выявленный в китайском городе Ухань, — не тот, который обнаруживается сейчас по всему миру.





Мутировавший штамм D614G возник в Европе в феврале, став главенствующим во всех странах мира.





Другой, A222V, распространился по всей Европе с отдыхавшими этим летом в Испании.





Что мы знаем о мутациях британского штамма?

В опубликованной первоначальной расшифровке анализа нового штамма говорится о потенциально важных изменениях 17 характеристик.





Изменения касаются шиповидного белка — своего рода ключа, которым вирус отмыкает дверцу в клетки.





Одна из мутаций, N501Y, ответственна за самую важную часть этого шипа, известную как рецептор-связывающий домен (RBD).





Именно здесь шип впервые входит в контакт с поверхностью клетки. Любые изменения, которые помогут вирусу проникать внутрь, вероятнее всего, дадут этому штамму преимущество.





Ученые предположили, что эти мутации делают менее эффективными лечение больных с помощью переливания крови пациентов, переболевших ковидом.





Стал ли ковид более смертельным?

Пока нет никаких свидетельств тому, что это может быть так. Но ситуацию надо держать под контролем.





Однако даже сам факт того, что зараженных становится больше, может создать проблемы в больницах.





Если новый вариант будет легче передаваться, большему числу пациентов понадобится лечение в стационаре.









Будут ли эффективны вакцины против нового штамма?

Практически точно можно сказать — да. Во всяком случае на ближайшее будущее.





Все три ведущие мировые вакцины вызывают иммунный ответ организма на существующий спайк-белок коронавируса.





Они настраивают иммунную систему на то, чтобы она атаковала различные составляющие вируса, а это значит, что даже несмотря на то, что часть шипа мутировала, вакцины по-прежнему будут эффективны.





Больше 20 стран ввели ограничения на авиасообщение из-за нового штамма коронавируса

Как сообщает BBC News, полеты из Великобритании на различный срок приостановили Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Германия, Израиль, Иран, Ирландия, Италия, Канада, Колумбия, Кувейт, Латвия, Литва, Марокко, Нидерланды, Румыния, Турция, Хорватия, Финляндия, Франция, Чили, Чехия, Швейцария, Эстония.

Израиль помимо Великобритании приостановил полеты с Данией и ЮАР, Турция — с Данией, Нидерландами и ЮАР, а Швейцария — с ЮАР.

В то же время Саудовская Аравия приостановила все международные рейсы на одну неделю. Швеция приостанавливает авиасообщение с Великобританией 21 декабря.

А правящий в Беларуси режим Лукашенко в очередной раз демонстрирует "особый путь" в борьбе с опасной инфекцией - с 21 декабря якобы из коронавируса беларусская граница закрыта на выезд, но только наземная и только со странами ЕС и Украиной, а вот летать можно во всех направлениях.





