Бус силовиков сбил на протестной акции пешехода. Теперь парню грозит до шести лет за «хулиганку»
Помните видео: в Минске в районе метро «Пушкинская» бус силовиков едет по встречке и на проезжей части сносит пешехода, который в этот момент замахнулся и что-то бросил в другой микроавтобус с силовиками? Это ДТП закончилось уголовным делом для… пешехода. «Сказали, камешками повредил бусик силовиков. „Хулиганка“ — до шести лет», — рассказывают AUTO.TUT.BYблизкие сбитого мужчины.
Напомним, ДТП произошло 15 ноября, около 12.27 в Минске на проспекте Пушкина, возле дома № 49. В это время силовики разгоняли протестующих, которые пытались собраться на традиционный воскресный марш.
Очевидцы рассказали AUTO.TUT.BY, что сперва на проезжей части была потасовка: силовики хотели кого-то затащить в стоящий бус, а человек сопротивлялся.
— А тут парень выбежал на проезжую часть, на ту сторону, что ближе к ЗАГСу. Он что-то бросил в сторону микроавтобуса, в который тащили людей. В этот момент по встречке со стороны «Пушкинской» ехал еще один синий бус, пешеход его даже не заметил. Машина правой стороной сбила его. Мне даже показалось, что водитель сделал это намеренно, — говорит один из очевидцев.
В итоге силовики забрали парня и уехали.
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На месте, где сбили и задержали парня, остались его кроссовки, осколки фары, гильзы от пуль
На следующий день ГУВД Минска сообщило, что 34-летний мужчина, находясь на проезжей части, не соблюдал ПДД, тем самым подвергал себя и окружающих опасности. В результате его действий произошло ДТП с пешеходом и микроавтобусом.
Парня доставили в БСМП. По факту ДТП начали проверку, выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Задержанным пешеходом оказался минчанин Степан, он айтишник. О произошедшем близкие парня узнали вечером того же дня от дежурного адвоката, который оказывал ему юридическую помощь.
— Степана привезли во Фрунзенское РУВД на том же бусике. Ближе к 17.00 пришла дежурный адвокат, она увидела состояние Степана и потребовала срочно вызвать скорую помощь, — рассказала AUTO.TUT.BY Ксения, девушка задержанного пешехода.
Парня доставили в БСМП под конвоем. Его госпитализировали, но палату охраняли, никого из близких внутрь не пускали, говорить по телефону тоже не разрешали, только взяли передачу.
Медики установили, что у Степана травмы нескольких областей тела, ЧМТ. Спирта в крови не обнаружили. Пациенту наложили швы, шею иммобилизировали воротником.
— На третий день Степана из больницы перевезли на Окрестина. Еще через несколько дней этапировали в Жодино, где он находится до сих пор. Письма к нему доходят очень плохо, да и то не все.
По словам Ксении, в отношении Степана возбудили уголовное дело по ст. 339 УК Беларуси — за хулиганство. Ему грозит наказание до шести лет лишения свободы. Однако подробности проверки по факту ДТП и за «хулиганку» ей неизвестны — адвокат находится под подпиской о неразглашении. Единственное, что сказала защитник после нескольких визитов в тюрьму: парень находится в сносных условиях, медпомощь ему оказывается по возможности, потихоньку идет на поправку, но еще носит фиксирующий воротник, моральное состояние Степана удовлетворительное.
— Вроде бы Степан повредил машину силовиков, когда бросал какие-то камешки или щебень. Даже насчитан ущерб, но сумму я не знаю. Хотя мы несколько раз просматривали видео этого происшествия — так и не увидели, что какие-то предметы прилетели в бусики, бросал всего раз. Никого из близких и знакомых там не было, он вообще шел по своим делам в том районе.
За комментарием по этому делу мы обратились в Следственный комитет, как только он будет получен, мы его опубликуем.
Близкие Степана ищут свидетелей происшествия, возможно, у кого-то оно зафиксировано на видео. Связаться с ними можно по электронной почте: [email protected]
09:16 21/12/2020
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