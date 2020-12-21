



Напомним, ДТП произошло 15 ноября, около 12.27 в Минске на проспекте Пушкина, возле дома № 49. В это время силовики разгоняли протестующих, которые пытались собраться на традиционный воскресный марш.





Очевидцы рассказали AUTO.TUT.BY, что сперва на проезжей части была потасовка: силовики хотели кого-то затащить в стоящий бус, а человек сопротивлялся.





— А тут парень выбежал на проезжую часть, на ту сторону, что ближе к ЗАГСу. Он что-то бросил в сторону микроавтобуса, в который тащили людей. В этот момент по встречке со стороны «Пушкинской» ехал еще один синий бус, пешеход его даже не заметил. Машина правой стороной сбила его. Мне даже показалось, что водитель сделал это намеренно, — говорит один из очевидцев.





В итоге силовики забрали парня и уехали.





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На месте, где сбили и задержали парня, остались его кроссовки, осколки фары, гильзы от пуль





На следующий день ГУВД Минска сообщило, что 34-летний мужчина, находясь на проезжей части, не соблюдал ПДД, тем самым подвергал себя и окружающих опасности. В результате его действий произошло ДТП с пешеходом и микроавтобусом.





Парня доставили в БСМП. По факту ДТП начали проверку, выясняют причины и обстоятельства произошедшего.





Задержанным пешеходом оказался минчанин Степан, он айтишник. О произошедшем близкие парня узнали вечером того же дня от дежурного адвоката, который оказывал ему юридическую помощь.





— Степана привезли во Фрунзенское РУВД на том же бусике. Ближе к 17.00 пришла дежурный адвокат, она увидела состояние Степана и потребовала срочно вызвать скорую помощь, — рассказала AUTO.TUT.BY Ксения, девушка задержанного пешехода.





Парня доставили в БСМП под конвоем. Его госпитализировали, но палату охраняли, никого из близких внутрь не пускали, говорить по телефону тоже не разрешали, только взяли передачу.





Медики установили, что у Степана травмы нескольких областей тела, ЧМТ. Спирта в крови не обнаружили. Пациенту наложили швы, шею иммобилизировали воротником.





— На третий день Степана из больницы перевезли на Окрестина. Еще через несколько дней этапировали в Жодино, где он находится до сих пор. Письма к нему доходят очень плохо, да и то не все.









По словам Ксении, в отношении Степана возбудили уголовное дело по ст. 339 УК Беларуси — за хулиганство. Ему грозит наказание до шести лет лишения свободы. Однако подробности проверки по факту ДТП и за «хулиганку» ей неизвестны — адвокат находится под подпиской о неразглашении. Единственное, что сказала защитник после нескольких визитов в тюрьму: парень находится в сносных условиях, медпомощь ему оказывается по возможности, потихоньку идет на поправку, но еще носит фиксирующий воротник, моральное состояние Степана удовлетворительное.





— Вроде бы Степан повредил машину силовиков, когда бросал какие-то камешки или щебень. Даже насчитан ущерб, но сумму я не знаю. Хотя мы несколько раз просматривали видео этого происшествия — так и не увидели, что какие-то предметы прилетели в бусики, бросал всего раз. Никого из близких и знакомых там не было, он вообще шел по своим делам в том районе.





За комментарием по этому делу мы обратились в Следственный комитет, как только он будет получен, мы его опубликуем.



