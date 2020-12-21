Мужчины умирают от коронавируса чаще, чем женщины – статистика









Об этом сообщает ВВС со ссылкой на статистические данные.





Так, по состоянию на 30 ноября на мужчин приходилось более трех четвертей смертей в Йемене, Бангладеш, Таиланде, Малави и Нигерии и почти столько же в Афганистане и Пакистане.





В Турции, Сербии, Кыргызстане и Гонконге этот показатель составляет примерно 62%. Среди стран с наибольшим количеством смертей от COVID-19 доля смертей мужчин составляла 64% в Индии и Мексике, 58% - в Бразилии и 54% - в США.