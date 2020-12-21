С сегодняшнего дня Беларусь закрыла границы на выезд





Попасть в Беларусь как граждане страны, так и иностранцы с видом на жительство могут и через наземные пункты пропуска. А иностранцы и лица без гражданства, не имеющие вида на жительство, — только через Национальный аэропорт Минск, передает "Еврорадио"





Выехать из Беларуси через наземные пункты пропуска можно только по рабочей визе или для получения образования. Причину выезда нужно подтвердить документально.





Больше информации можно увидеть на сайте Государственного пограничного комитета.





Официальной причиной закрытия границ называется борьба с распространением COVID-19. Судя по тому, что власти запретили белорусам покидать страну, они считают, что у нас находится главный очаг заболевания, который нужно локализовать.