



По данным By_Pol , в списке лиц, находящихся в разработке Третьего управления ГУБОПиК в связи с участием в протестах, — 89 имен. Также опубликован список телефонов, по которым, как считают бывшие силовики, проводятся технические мероприятия, в том числе так называемая «прослушка».





Разработка правоохранительными органами означает негласное наблюдение, прослушку и сбор другой информации в соответствии с законом об оперативно-разыскной деятельности.





Участники инициативной группы Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) обнаружили в списке имена как минимум 39 своих студентов и преподавателей, сообщает Настоящее время





Некоторых руководство уже отчислило или уволило. По их данным, список устарел как минимум на месяц — столько сидят в тюрьме некоторые фигуранты.





Одна из фигуранток рассказала изданию, что была задержана на студенческом марше 17 октября 2020 года. Она попросила не называть свое имя в публикации.





— Всех студентов в воскресенье, 18 числа, допрашивали сотрудники из ГУБОПиК. Среди всех студентов, с которыми я общалась там, телефон смотрели только у меня. Заставили разблокировать. Там было несколько видео и фотографий с акций. Но потом мне никто не звонил и не связывался после освобождения, так что я думала, что все в порядке.





По словам собеседницы, во время телефонных разговоров с ней ее сестра слышала необычные помехи.