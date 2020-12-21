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Тринадцать стран мира запретили полеты в Британию

Тринадцать стран мира, среди которых семь — члены ЕС, ограничили авиационное сообщение с Великобританией из-за обнаруженного в стране мутировавшего коронавируса.


Речь идет о Франции, Австрии, Нидерландах, Болгарии, Германии, Ирландии, Швеции, Турции, Саудовский Аравии, Израиле, Иране, Сальвадоре и Колумбии.

Срок действия ограничений отличается в зависимости от страны, варьируясь от двух до 40 дней.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутировавший вариант коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Британское правительство ужесточило карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии.

На Рождество жителям этих регионов будет запрещено встречаться с друзьями и родственниками, будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Англичанам рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома и воздержаться от поездок.
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