Тринадцать стран мира запретили полеты в Британию





Речь идет о Франции, Австрии, Нидерландах, Болгарии, Германии, Ирландии, Швеции, Турции, Саудовский Аравии, Израиле, Иране, Сальвадоре и Колумбии.





Срок действия ограничений отличается в зависимости от страны, варьируясь от двух до 40 дней.





Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутировавший вариант коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Британское правительство ужесточило карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии.





На Рождество жителям этих регионов будет запрещено встречаться с друзьями и родственниками, будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Англичанам рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома и воздержаться от поездок.