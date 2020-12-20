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Книга регистрации преступлений: опубликовано 28 материалов

Это имена и подтвержденные юристами доказательства преступлений сотрудников силовых структур и членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали выборы.

Книга регистрации преступлений: опубликовано 28 материалов
Фото: Наша нива
В списке материалов — погром кофейни O'Petit в Минске, применение пыток силовиками в разных городах страны, вынесение неправосудных решений судами и другие преступления, пишет gazetaby.com

Среди опубликованных материалов — применение пыток, причинение физических и психических страданий 20-летнему минчанину К., который после задержания сотрудниками ОМОНа попал в нейрохирургическую реанимацию.


Его не только избивали, но и унижали: срезали волосы, приказывали их съесть, повредили нижнее белье. Кроме того, угрожали изнасиловать дубинкой и убить.
Минчанин К. после задержания ОМОНом 12 августа. Фото опубликовано в материалах Единой книги регистрации преступлений

Платформа Единая книга регистрации преступлений (ЕКРП) инициирована Светланой Тихановской и создана Народным антикризисным управлением (под руководством Павла Латушко) совместно с инициативой бывших силовиков BYPOL. Цель проекта — создание единой и полной базы лиц, причастных к преступлениям, и доказательств совершенных преступлений.

Как сообщается на сайте проекта, эксперты тщательно проверяют информацию и систематизируют материалы в соответствии с белорусским законодательством, а также с законодательством Литвы как выбранного суда универсальной юрисдикции.

Платформа ЕКРП гарантирует, что каждое заявление будет рассмотрено и ни одно свидетельство не останется без внимания.

Организаторы проекта обращаются ко всем участникам и свидетелям противоправных действий:

— Явившись с повинной или выступив свидетелем, вы содействуете правосудию и получаете шанс изменить свою роль в совершенном преступлении.

Светлана Тихановская отметила, что за первым списком фальсификаторов Единая книга регистрации преступлений будет публиковать доказательства пыток, насилия, коррупции, вынесения необоснованных приговоров и других должностных преступлений.

— Мы делаем это, чтобы больше никто не мог красть наши голоса, пытать нас, задерживать родителей, бросая их детей в колясках посреди улицы, и издеваться над узниками совести.

Все, кто появится в материалах Единой книги, должны быть готовы к международному уголовному преследованию, санкциям и справедливому суду. Время безнаказанности истекло.
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