Европа отгораживается от Британии из-за нового штамма, в Австралии снова вспышка
"Британский штамм" напугал Европу
Представители ВОЗ заявляют, что находятся в постоянном контакте с властями Великобритании в связи с появлением на территории страны нового штамма вируса, вызывающего Covid-19.
Британская сторона постоянно информирует Всемирную организацию здравоохранения о ходе исследований нового типа вируса, а ВОЗ со своей стороны будет информировать общественность о развитии ситуации.
Пока известно, что мутировавший вирус распространяется быстрее своей предыдущей версии, но ученые не считают, что он более смертелен или вызывает более тяжелые симптомы. В недавнем заявлении британский премьер-министр Борис Джонсон сказал со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего.
Также пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам, которые к данному моменту уже используются во многих странах мира.
В воскресенье Нидерланды, Италия и Бельгия запретили все рейсы из Великобритании. Запрет продлится как минимум до 1 января. По словам нидерландских властей, эта мера необходима, так как в начале декабря в стране также был выявлен случай заражения новым типом вируса, который мог быть завезен из Британии.
Нидерланды также намерены призвать другие страны Евросоюза к выработке общих мер по сдерживанию "британского штамма", пишет Русская служба Би-би-си.