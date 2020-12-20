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Европа отгораживается от Британии из-за нового штамма, в Австралии снова вспышка

Все больше стран отменяют авиасообщение с Британией из-за нового, более агрессивного штамма, премьер-министр Словакии заболел после общения с Макроном, Австралия снова вводит ограничения. Эти и другие новости о развитии ситуации с коронавирусом в мире - в нашем ежедневном обзоре.


Тройку лидеров по числу заболевших и умерших неизменно составляют США, Бразилия и Индия. Россия на четвертом месте по числу инфицированных.

"Британский штамм" напугал Европу

Представители ВОЗ заявляют, что находятся в постоянном контакте с властями Великобритании в связи с появлением на территории страны нового штамма вируса, вызывающего Covid-19.

 

Британская сторона постоянно информирует Всемирную организацию здравоохранения о ходе исследований нового типа вируса, а ВОЗ со своей стороны будет информировать общественность о развитии ситуации.

 

Пока известно, что мутировавший вирус распространяется быстрее своей предыдущей версии, но ученые не считают, что он более смертелен или вызывает более тяжелые симптомы. В недавнем заявлении британский премьер-министр Борис Джонсон сказал со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего.

 

Также пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам, которые к данному моменту уже используются во многих странах мира.

 

В воскресенье Нидерланды, Италия и Бельгия запретили все рейсы из Великобритании. Запрет продлится как минимум до 1 января. По словам нидерландских властей, эта мера необходима, так как в начале декабря в стране также был выявлен случай заражения новым типом вируса, который мог быть завезен из Британии.

 

Нидерланды также намерены призвать другие страны Евросоюза к выработке общих мер по сдерживанию "британского штамма", пишет Русская служба Би-би-си.
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