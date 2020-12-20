Wargaming заявила, что не нарушала закон при выдаче «золотых паспортов» Кипра

Разработчик игры World of Tanks компания Wargaming, созданная выходцами из Беларуси, выступила с заявлением.





фото: gotocyprus.wargaming.com





«Натурализация некоторых руководителей компании была проведена в соответствии с правилами натурализации через инвестиционные программы Республики Кипр»,— цитирует заявление "Коммерсантъ".





Ранее сообщалось, что генеральный аудитор Кипра Одиссеас Михайлидис проверяет 70 паспортов, выданных сотрудникам Wargaming.





В 2012 году компания перевезла штаб-квартиру из Минска в Никосию. По словам сооснователя компании Ивана Михневича (он ушел из Wargaming в 2014 году), первыми гражданство получили акционеры компании — Виктор Кислый, его отец и брат, а также сам Михневич.





На данный момент Wargaming — крупнейшая IT-компания на Кипре по числу сотрудников и по инвестициям, - заявил Михневич.«Мы перевезли компанию, уже имевшую серьезный успех и заработки, и заплатили такое количество налогов, что этого было достаточно, чтобы получить гражданство», — говорил он в интервью Forbes. «По большому счету целую улицу, которая идет к президентскому дворцу в Никосии, пора переименовывать в «проспект Wargaming», — заявлял Михневич. По его словам, там расположены два здания компании и несколько земельных участков, используемых под парковку для сотрудников.





В 2020 году власти Кипра сообщили о планах проверить все выданные с 2002 года паспорта за инвестиции. Причиной стали расследования СМИ, в которых утверждалось, что не все обладатели «золотых паспортов» соответствовали правилам получения гражданства.



