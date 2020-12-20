Как на войне. «Я просил, чтобы мне удалили только два пальца»
Три истории из тех, которые беларусы не забудут никогда
Минск, август 2020, Фото носит иллюстративный характер
Уже больше четырех месяцев силовики продолжают применять спецсредства против беларусов, которые выходят на улицы, чтобы высказать свое несогласие с насилием и беспределом. Им бросают прямо под ноги светошумовые гранаты, стреляют на поражение, избивают дубинками. В результате несколько человек погибли, а сотни получили ранения различной степени тяжести. Никто из силовиков к ответственности привлечен не был, чего не скажешь о пострадавших, на которых заводят административные и уголовные дела. DW узнал, как сейчас себя чувствуют трое серьезно пострадавших во время протестов беларусов, и что с ними происходит.
«Потом приехала судмедэксперт, интересовалась, где одежда и почему я не забрал разорванный кроссовок»
Фото: соцсети Георгия
«На каталке привезли в реанимацию, операцию делали под общим наркозом, последнее, что я помню, как просил, чтобы мне удалили только два пальца. Когда очнулся, понял, что не могу смотреть на свою ногу», — вспоминает 33-летний минчанин Георгий Сайковский. После участия в протестах он оказался в инвалидном кресле — из-за ранения осколком светошумовой гранаты ему ампутировали часть стопы.
Сайковский признается, что вечером 10 августа целенаправленно шел на протесты — был возмущен итогами выборов. Когда демонстранты узнали, что к станции метро «Пушкинская» выдвинулись силовики, стали блокировать дорогу, рассказывает он. «Силовики поехали по зеленым зонам, и начался какой-то 41-й год. В один момент я не увернулся от светошумовой гранаты. Прилетел осколок, разорвало кроссовок, я дополз до клумбы, там меня уже подхватили люди», — говорит пострадавший. Мужчину посадили в первую попавшуюся машину и отвезли в больницу. Там он провел 51 день.
За это время Сайковского успели посетить следователь и судмедэксперт: «Следователь спрашивала, могли ли бросить гранату протестующие или из окна ближайшего дома. Я предложил ей написать, что наступил на снаряд времен Второй мировой войны. Потом приехала судмедэксперт, интересовалась, где одежда и почему я не забрал разорванный кроссовок».
Георгий говорит, что подал два заявления в правоохранительные органы, но виновных до сих пор нет, зато его самого теперь хотят привлечь к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
С 1 ноября Георгий Сайковский находится на реабилитации в Польше. Вместе с ним в центре сейчас более 20 беларусов, пострадавших во время протестов. Георгий передвигается в инвалидном кресле. Протез, который вновь позволит ему ходить, могут сделать и правильно поставить только в Израиле или США. «На реабилитации в Польше буду до 25 декабря, потом планирую подать документы на программу Кастуся Калиновского (стипендиальная программа польского правительства. — Ред.). Если не поступлю, уеду в Украину», — делится своими планами Георгий Сайковский.
«Мелкие осколки до сих пор могу нащупать»
Так Роман выглядит уже после лечения. Фото: svaboda.org
Долгая реабилитация потребовалась и 30-летнему Роману Зайцеву. Он рассказывает, что получил ранение вечером 9 августа."В районе стелы «Минск — город-герой» было много людей. Дорогу колонне перегородили силовики, они стояли напротив в метрах 20-30, потом двинулись вперед, вначале светошумовые гранаты бросали перед толпой, а когда подъехали водометы, началось наступление. Через пару секунд в меня ударилась граната и взорвалась на груди», — вспоминает Роман Зайцев.
После взрыва у мужчины, по его словам, лопнули барабанные перепонки, но сознание он не потерял и смог отползти на несколько метров. «Изо рта кровь шла, я сам весь в крови был, посмотрел на правую руку, торчали кости двух пальцев. Я еще немного прополз и упал на бок, меня подхватили какие-то ребята, отнесли к „скорой“, — рассказывает мужчина. — Там сделали укол, поставили капельницу, заклеили раны. Потом или я потерял сознание, или начал действовать наркоз».
Почти трое суток Зайцев был в медикаментозной коме, очнулся в реанимации военного госпиталя. По его словам, врачи удивлялись, что он выжил: «У меня был ушиб сердца, осколком пробито легкое. Неделю провел в реанимации, потом перевели в хирургию, сделали, наверное, с десяток операций — извлекали осколки, правда, только те, которые были видны, мелкие до сих пор могу нащупать».
Роман Зайцев пробыл в госпитале месяц, а недавно мужчине провели операцию по восстановлению барабанной перепонки: «Сейчас раны почти не болят. Слух должен вернуться где-то через год, — отмечает Зайцев. — Когда я лежал в госпитале, приходили из Следственного комитета, было заведено уголовное дело по факту ранения, меня опрашивали. Потом дело передали другому следователю, кому, не сказали. Два раза приходили отписки: МВД считает, что в их действиях состава преступления нет».
«Оказывается, я прохожу, по уголовному делу»
Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY
30-летний Михаил Малащенко, как и Роман Зайцев, ранение получил вечером 9 августа во время наступления силовиков в районе стелы «Минск-город-герой». Он рассказывает, что был в первом ряду протестующих, от оцепления его отделяло около 30 метров. Когда к силовикам подтянулось подкрепление, они начали наступать и забрасывать толпу гранатами, вспоминает Михаил.
«Было очень громко, я закрыл уши, в этот момент и получил пулю в шею. Я ощутил сильный удар в области груди, сбилось дыхание, подумал, что в меня попал какой-то снаряд. Возможно, так оно и было, потому что у меня не только огнестрельное ранение шеи, но и ожог в области плеча, — рассказывает Малащенко. — Конечно, я не видел, кто в меня стрелял, но, думаю, при желании найти стрелявшего не составит труда. Тем более в СМИ есть видео с этим наступлением силовиков».
После ранения мужчина постарался выбраться из толпы и найти «скорую». В дежурной машине ему оказали первую помощь и через какое-то время отвезли в 10-ю больницу. Там провели операцию, извлекли пулю. В больнице Михаил пробыл до 26 августа. После выписки Малащенко обратился в Следственный комитет РБ. Недавно ему пришло уведомление, что дело закрыто, так как травма отнесена к категории легких, а стрелявшего найти невозможно. «В начале декабря по адресу, где я прописан, но не проживаю, приходили с обыском. Оказывается, я прохожу, по уголовному делу, правда, до сих пор не знаю, какое это дело и в каком качестве я в нем фигурирую», — говорит Малащенко.
Татьяна Неведомская
16:21 20/12/2020
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