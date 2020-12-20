Колонна техники с государственными флагами была замечена в городе. Тракторы на медленной скорости двигались по столице под музыкальную композицию «Любимую не отдают».





В такой торжественной обстановке МТЗ решил отправить около 250 тракторов BELARUS в Витебскую область.





В контракте прописаны условия поставки – самовывоз, поэтому техника ехала на новое место своим ходом.





Колонна тракторов Belarus с госфлагами проехалась по Минску. Узнали, что это было





День недели был выбран с учетом минимальной загрузки на республиканских трассах.









Первая колонна выдвинулась с проходной МТЗ в направлении трассы Минск-Витебск, вторая поехала по трассе Брест-Москва, третья – по трассе Сморгонь-Свирь. Во главе каждой из колонн - энергонасыщенные машины BELARUS-3522, пишет СБ.





По случаю отправки техники на МТЗ состоялось торжественное мероприятие, которое транслировалось на гостелеканалах.





На мероприятии присутствовал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.





Техника, которая с разных точек ушла на Витебщину и те люди, которые ее получили и будут работать во имя своей страны и семьи - это самый настоящий патриотизм, – сказал глава Администрации.



