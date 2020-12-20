Задержанных более 20 человек. Фото и видео





Задержание женщины в районе Золотая горка. Фото: @onlinerby





Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает имена 21 задержанного (по состоянию на 15.25). Большинство из них — в Минске, также задержания были в Борисове, Солигорске, Гродно. Обновляемый список — по ссылке.









Если кого-то из ваших родных или знакомых задержали, то об этом можно сообщить «Вясне» в телеграме: @viasna_bot, @ViasnaSOS, @SOSViasna или по телефонам +375 44 734 45 51; +375 29 835 94 49; +375 17 377 55 40.







