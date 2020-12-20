Уроженка Беларуси Даша Некрасова снялась в сериале для BBC и Netflix





Даша Некрасова. Фото: YouTube-канал The Greene Space at WNYC & WQXR





Телевизионный сериал повествует о серийном убийце Чарльзе Собрадже – французе вьетнамского и индийского происхождения, известном также как Бикини-киллер и Змей.





Белоруска сыграла роль одной из жертв Собраджа – американской туристки Конни Джо Бронзич. За ее убийство в 1975 году француз был приговорен в 2004 году в Непале к пожизненному заключению.





В главных ролях снялись Тахар Рахим, Дженна Коулман, Билли Хоул и Элли Бамбер. Режиссеры – Том Шенклэнд и Ханс Херботс. Премьера на BBC назначена на 1 января 2021 года.





Даша Некрасова родилась в Минске и эмигрировала в США в возрасте 4 лет. Затем жила и воспитывалась в Лас-Вегасе. Снялась в ряде фильмов, в недавнем «Девушка-воскресенье» – в главной роли.



