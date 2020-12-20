+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Уроженка Беларуси Даша Некрасова снялась в сериале для BBC и Netflix

Уроженка Беларуси Даша Некрасова сыграла роль в 8-серийном фильме Serpent – «Змей», который снимается британской компанией Mammoth Screen для BBC One и Netflix.


Даша Некрасова. Фото: YouTube-канал The Greene Space at WNYC & WQXR

Телевизионный сериал повествует о серийном убийце Чарльзе Собрадже – французе вьетнамского и индийского происхождения, известном также как Бикини-киллер и Змей.

Белоруска сыграла роль одной из жертв Собраджа – американской туристки Конни Джо Бронзич. За ее убийство в 1975 году француз был приговорен в 2004 году в Непале к пожизненному заключению.

В главных ролях снялись Тахар Рахим, Дженна Коулман, Билли Хоул и Элли Бамбер. Режиссеры – Том Шенклэнд и Ханс Херботс. Премьера на BBC назначена на 1 января 2021 года.

Даша Некрасова родилась в Минске и эмигрировала в США в возрасте 4 лет. Затем жила и воспитывалась в Лас-Вегасе. Снялась в ряде фильмов, в недавнем «Девушка-воскресенье» – в главной роли.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]