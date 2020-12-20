Задержания за БЧБ-занавески продолжаются









По Беларуси в субботу днем прошли многочисленные акции протеста, но задержаний на них зафиксировано не было.





Однако ночью с пятницы на субботу в Минске была задержана 27-летняя Маргарита Кравченко. Ее доставили во Фрунзенское РУВД. Девушку на выходные оставили на Окрестина.





В Минске 19 декабря за БЧБ-занавески на балконе задержали многодетную мать Екатерину Бычко. В Партизанском РУВД близким Екатерины сообщили, что она задержана до суда, то есть минуем до понедельника.





"Сказали, что по базе она проходит как повторно задержанная, хотя это неправда. У Кати трое несовершеннолетних детей. Родственники едут, чтобы забрать ее трехлетнего ребенка домой", – рассказывают близкие женщины.





Правозащитникам "Весны" около 20:00 также сообщили о задержании в Минске Антона Галанов, Валентина Шевченко, Александра Бокова. Обстоятельства и причины их задержания выясняются.





Как сообщает TUT.BY, на вечернее чаепитие в Лебяжьем приехало 2 микроавтобуса силовиков. Во дворе находилось 25 человек жителей с детьми без символики. Один из силовиков сказал:





"У меня приказ забрать трех мужчин", – рассказывает очевидец. – В итоге увезли папу с двумя маленькими девочками – 6 и 8 лет, мужчину без детей и еще одного папу, которого оторвали от коляски с восьмимесячным малышом. Коляска просто так и осталась стоять на улице и, судя по всему, позвонить жене не дали".





Отца с двумя дочками позже отпустили из РУВД, сказали, что пришлют повестку.