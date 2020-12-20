На сайте ГПК Беларуси появился ресурс для пересекающих границу в условиях COVID-19
На портале Госпогранкомитета Беларуси создан новый ресурс для пересекающих границу в условиях COVID-19.
"В условиях COVID-19 Республикой Беларусь введен ряд ограничений для граждан Беларуси и иностранцев в отношении пересечения государственной границы. С целью разъяснения правил, вступающих в силу с 21 декабря, для лиц, имеющих необходимость в пересечении белорусской границы, мы создали новый ресурс на интернет-портале Госпогранкомитета", - цитирует interfax.by сообщение ведомства в Telegram.
"В нем размещена исчерпывающая информация о нововведениях и особенностях пересечения границы для всех категорий граждан", - отметили в комитете.
12:35 20/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение