+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

На сайте ГПК Беларуси появился ресурс для пересекающих границу в условиях COVID-19

На портале Госпогранкомитета Беларуси создан новый ресурс для пересекающих границу в условиях COVID-19.

"В условиях COVID-19 Республикой Беларусь введен ряд ограничений для граждан Беларуси и иностранцев в отношении пересечения государственной границы. С целью разъяснения правил, вступающих в силу с 21 декабря, для лиц, имеющих необходимость в пересечении белорусской границы, мы создали новый ресурс на интернет-портале Госпогранкомитета", - цитирует interfax.by сообщение ведомства в Telegram.

"В нем размещена исчерпывающая информация о нововведениях и особенностях пересечения границы для всех категорий граждан", - отметили в комитете.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]