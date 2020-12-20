+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Эстония выпустит самые красивые в мире паспорта: с животными, птицами и северным сиянием

На страницах нового паспорта можно будет прочесть фразы на эстонском вроде "Послушай, дорогой, как шумят деревья" или "Сочная клюква на болотистом берегу хороша на вкус".
1 из 4

В Эстонии разработан новый дизайн паспортов: их страницы украшены нацинальными символами, изображениями лесных жителей и растений. Как передает местное издание ERR.ee, в новых паспортах защитные элементы станут частью дизайна.

"Часть защитных элементов видима невооруженным глазом и чувствуется на ощупь, а часть можно увидеть только с увеличительным стеклом или при помощи специального освещения", – пояснила главный эксперт Департамента полиции и погранохраны Эстонии Элийза Сау.

Чиновница уточняет: "Невооруженным глазом можно видеть изображения природы и обитателей лесов – зайца, волка, медведя, кабана, лося, рыси, филина и орлана-белохвоста. Прощупать можно узоры с изображением волн, валунов и леса".

В ультрафиолетовом свете на страницах документа появляется изображение эстонской природы ночью – луны, звезд и северного сияния. В "ночном режиме" на обложке возникают капли дождя, спокойное море начинает волноваться, а небо становится сине-лиловым.

"Также на небе появятся восемь фаз луны, северное сияние и летящий над лесом филин", – отметила Сау. По ее словам, нанесение дополнительных элементов защиты (и одновременно – дизайна) позволил новый материал, который использовали для изготовления паспорта: "Мы поменяли защищенную бумагу на поликарбонат, который используется в изготовлении ID-карт".

Как отмечает ведомство, Департамент полиции и погранохраны первоначально закажет порядка 800 000 документов, а договор на их поставку заключен на восемь лет: "Расходы государства покрыты госпошлиной".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]