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Дело Шеремета: обвиняемые в убийстве Шеремета дали интервью

Обвиняемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко провел уже год за решеткой в следственном изоляторе.

Дело Шеремета: обвиняемые в убийстве Шеремета дали интервью
20 июля, Киев. Женщина принесла цветы к памятнику Павлу Шеремету. Фото: Serg Glovny / Zuma Press / Forum
Другую фигурантку дела, Юлию Кузьменко, несколько месяцев назад суд отпустил под домашний арест, пишет Белсат. За этот год, как утверждают адвокаты обвиняемых, существенных доказательств причастности Антоненко и Кузьменко к убийству журналиста следствие так и не представило. Заказчиков и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета следствие также не установило. Судебные заседания сопровождаются акциями протеста с требованием отпустить обвиняемых.

Телеканал «Настоящее время» поговорил с Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко.


Убийство белорусского журналиста Павла Шеремета (автомобиль журналиста взорвали 20 июля 2016 года в центре Киева) – одно из самых громких уголовных дел в истории современной Украины.

Обстоятельства этого преступления не установлены, несмотря на то, что год назад Министерство внутренних дел провело пресс-конференцию, на которой было объявлено о задержании предполагаемых убийц.

Антоненко, музыкант и военный, находится в СИЗО. Он говорит, что и через год после ареста не понимает, в чем его обвиняют. Первые девять месяцев в СИЗО он провел в отдельном изоляторе, последние три месяц – в общей камере.

«Есть полное непонимание того, что происходит, понимание того, что тебя обвиняют в том, к чему ты абсолютно не имеешь никакого отношения, – подчеркивает Антоненко. – Это откровенное издевательство и пытки людей, пусть и без физического вмешательства: затонированное двойное стекло, помещение три на три метра. Три шага вперед, три шага назад и один шаг до умывальника».

Антоненко задержали 12 декабря 2019 года. Пока ему и еще двоим фигурантам дела вручали постановления о подозрении в совершении убийства, министр внутренних дел провел громкую пресс-конференцию в присутствии Владимира Зеленского. Там он представил журналистам результаты расследования дела Павла Шеремета и заявил: «Информация, которую вы получите, к сожалению, не только сенсационная, но и шокирующая».

Год назад следствие назвало Андрея Антоненко организатором убийства журналиста. Позже квалификацию ему изменят уже на «исполнителя». Одно из ключевых доказательств в деле, которое продемонстрировали журналистам, – видеозаписи с камер наблюдения.

Вторая обвиняемая – детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко. Она сейчас находится под домашним арестом, постоянно носит на ноге электронный браслет. Меру пресечения ей изменили 4 месяца назад.

«После этого я полезла еще в гугл искать, кто такой Павел Шеремет, – рассказывает она. – Почему-то сторона обвинения считает это доказательством моей причастности».

По словам адвокатов Кузьменко и Антоненко, даже спустя год после резонансной пресс-конференции, на которой представители следствия публично обвинили их подзащитных в совершении преступления, никаких новых доказательств их причастности к делу так и не было представлено.

Белорусы, как и украинцы, ждут суда, доказательств и имен убийц.
AB/МВ, belsat.eu
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