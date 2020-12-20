В 2020-м весь мир в целом и Беларусь в частности стали другими. Мы пережили как никогда много потерь и разочарований, но вместе с тем мы изменились, и эти позитивные процессы уже не остановить. Недаром говорят, что кризис – это время возможностей, а за спадом будет подъем, совершенствование и развитие. Возможно, не скоро и не сразу, но будет.





Борьба с COVID-19

Самый главный вопрос, который волнует людей во всем мире: когда мы победим COVID-19? Этот вирус изменил нашу жизнь до неузнаваемости, перевернул все с ног на голову и расставил приоритеты совершенно по-другому. Все понимают, что как раньше уже не будет, но приноравливаться к коварной заразе не хочется - лучше уж ее изничтожить, на что сейчас брошены силы лучших научных умов во всем мире, работающих над созданием вакцины против СOVID-19.





Беспрецедентно, что всего через девять месяцев после начала пандемии СOVID -19 началось производство вакцин в разных странах. Обычно на это уходит два-три года, поэтому реакцию на данный вызов называют грандиозным триумфом науки и совершенно новым подходом к иммунизации. Во Всемирной организации здравоохранения надеются, что именно благодаря вакцинации во всех странах в 2021 году число случаев заражения COVID-19 существенно уменьшится.





Более конкретные даты «обуздания» пандемии попытался спрогнозировать глава одной из биотехнологических компаний, занимающейся производством вакцины, Угур ШАХИН из Германии: «Контроль над пандемией коронавируса удастся взять к концу лета - началу осени будущего года».









Локальные ожидания





Стопроцентных прогнозов, чего ожидать белорусам в 2021 году, конечно, не даст никто. Но старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев ЛЬВОВСКИЙ на всякий случай советует «пристегнуться покрепче», т. к. нас ожидают, возможно, еще более крутые «американские горки» в экономике, чем в кризисном 2020-м.





- Из позитивного можно выделить то, что в 2021 г. уже будет применяться вакцина от COVID-19, - говорит эксперт. - Многие страны заняты ее разработкой, и некоторые уже сейчас закупают вакцины нескольких производителей, поскольку не уверены, какая окажется эффективнее. Здесь применяется принцип: лучше переплатить сейчас, чем дальше «экспериментировать» с карантином.





Еще из хороших тенденций - в следующем году мировая экономика будет выходить из кризиса, в том числе пойдут дела на лад у наших крупнейших торговых партнеров – России, стран ЕС. Т. к. наша экономика малая, открытая, экспортоориентированная, восстановительный рост партнеров немного передастся и н .





Что касается негативных ожиданий, то все тренды, которые начали закладываться в августе 2020 г., будут все больше реализовываться в 2021-м. Допустим, не все бизнесы, испытывающие проблемы, уже закрылись. Предприниматели стараются бороться до конца, приспосабливаются к новым реалиям. Но мы видим, что отношение государства к бизнесу не меняется, внутренний спрос падает, административные препоны только растут, к этому еще добавляется дисфункция финансовой системы, когда невозможно получить кредитование на сиюминутные нужды. Соответственно, если кризис затянется, бизнес будет сдаваться и закрываться.





Видимо, проще всего выживать в Беларуси будет бизнесам, ориентированным на экспорт простых продуктов, производство которых не требует высокообразованных человеческих ресурсов, т. к. именно на рынке высокообразованных трудовых кадров у нас постепенно будет наблюдаться голод. Также можно предположить, что чувствовать себя лучше, чем другие, будут компании, связанные с государством.





Кому следует отдать должное, по мнению Льва Львовского, - это банковскому сектору:





- Наши банки до кризиса имели прекрасное финансовое здоровье, и за то, что они в состоянии стресса еще не закрылись, нужно аплодировать их менеджерам. С другой стороны, в ситуации повысившегося риска во всей экономике, т. к. возможна волна банкротств предприятий и даже проблемы с деньгами у частных лиц, в следующем году банки могут столкнуться с большими трудностями.





А для отечественной IT-отрасли, которая сейчас столкнулась с «релокейтом» специалистов, самой долгожданной новостью в 2021 г. будет мирный конец политического кризиса, утверждает эксперт в области IT-технологий Сергей ЛАВРИНЕНКО:





- Большинство уехавших айтишников готовы вернуться - как только наступит стабилизация, отрасль быстро восстановит прежние темпы роста.





Что ожидает сферу культуры в будущем году, мы спросили у представителя негосударственного кино, продюсера Константина ВОРОБЬЯ.





- Сейчас ситуация неопределенности во всей сфере в целом и в кинематографе в частности, - поделился мыслями эксперт. – И, конечно, мы надеемся, что в 2021 г. все будет развиваться по более оптимистичному сценарию. Мне кажется, что у нас впереди хорошее время для укрепления онлайн- и офлайн-форматов параллельно, что даст толчок креативным индустриям (один из новых подходов инновационного развития культуры) и откроет их потенциал с новой стороны. К сожалению, если в европейских странах, Украине есть большой запрос на реформирование подходов поддержки культуры, когда государство становится реальным партнером для творческих людей, то у нас иная тенденция. Мы проводили опрос среди кинематографистов и видим большой запрос на эмиграцию, в случае если государство не прислушается к обществу.





С другой стороны, белорусский кинематограф ожидает повышенное внимание в следующем году. Наверняка на фестивалях мы увидим много работ белорусских авторов, посвященных рефлексии происходящих событий.





Для сферы туризма прогнозы следующие:





- Поскольку пандемию обещают до лета 2021 г., то локдаун не позволит набрать силу аутгоингу (выездной туризм), - считает эксперт в области туризма Надежда СУСЛОВА. - Так что международный туризм в первой половине года будет и дальше «приседать». Что касается инкаминга (внутренний туризм), то, на мой взгляд, выиграют агроусадьбы: они пользовались большим спросом в уходящем году – люди арендовали усадьбы на месяц как минимум. Кроме того, к нам традиционно активно едут отдыхать россияне.





Из хороших новостей - общие визы с Россией, что позволит приезжающим туда иностранцам посещать Беларусь, а приехавшим к нам – выезжать в Россию. Вот только решатся ли к нам ехать из-за сложившейся политической обстановки – вопрос...





Но как быть, когда силы на исходе, угнетают мрачные мысли и не видно просвета в разрешении конфликтов? Объясняет психотерапевт Константин МИНКЕВИЧ:





- Наша психика умеет адаптироваться к изменяющимся условиям существования. Но иногда, когда возникают новые условия, часть людей к ним адаптируется, а часть – нет. Если это сопровождается появлением клинически значимых симптомов — тревоги, депрессии, поведенческих нарушений — такое состояние называется расстройством адаптации. В уходящем году нам досталось: COVID-19, локдаун, протесты, насилие… Как быть со всем этим грузом? Если попытаться сформулировать предельно коротко: адаптируйтесь к меняющимся условиям! Прежде всего, насколько это возможно, устраняйте из своей картины мира разнообразные долженствования. Чем их больше и чем жёстче они должны соблюдаться, тем чаще вы будете испытывать неприятные эмоции, когда что-то идет вразрез с вашими ожиданиями. Это, разумеется, ни в коем случае не означает, что следует вообще отказаться от каких-либо желаний и притязаний — нет, но разумно смягчать формулировки, не «должно быть», а «хорошо бы» или «мне бы хотелось».





Далее, возникающие у нас эмоциональные реакции — результат не события как такового, а того, как мы его себе объясняем. Поэтому полезно научиться наблюдать за тем, что приходит вам в голову, в особенности тогда, когда ваше настроение портится, это дает возможность увидеть, с какими именно мыслями связаны возникающие негативные эмоции. Второй шаг – понимание того, что приходящие в голову мысли - это не факты, а их объяснение, интерпретация, которая может быть верной и неверной, ее можно подвергать сомнениям, уточнять или даже полностью изменять. А изменение мыслей позволяет изменять следом и эмоциональное состояние.





Также учитесь мыслить реалистично. Примитивно понимаемое, но навязшее в ушах «позитивное мышление» закономерно вызывает раздражение, что и неудивительно. Странно убеждать себя в том, что что-то плохое – это хорошо. В любой жизни есть хорошее, есть плохое. Но порой случается так, что психика настраивается только на плохое, это явление называется негативной фильтрацией. Такое может произойти, когда пошла «черная полоса» - череда неприятностей, и спустя время начинает казаться, что все мрачно и нет просвета. В таком случае полезно целенаправленно отслеживать, что же хорошее происходит. Это не обязательно должны быть какие-то знаменательные события, достаточно и небольших «островков» радости в жизни. Но если отмечать их регулярно, со временем негативная фильтрация будет ослабевать, возвращая возможность видеть жизнь во всем ее разнообразии.