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Поездка на новогодний бал к Лукашенко обойдется бюджету Витебской области более 9000 рублей

В канун Нового года в Минске должен состояться республиканский бал для учащихся и студенческой молодежи, в котором обычно принимает участие Александр Лукашенко.


Витебский областной центр по обеспечению деятельности организаций системы образования проводит закупку из одного источника услуг по перевозке участников бала из Витебска в столицу и обратно.

Делегация должна выехать из областного центра 27 декабря, приехать в Минск и заселиться в гостиницу «Беларусь». В тот же день участники отправятся во Дворец Независимости, вероятно, на репетицию. Бал с участием Лукашенко, судя по всему состоится 28 декабря, участники начнут собираться во Дворце Независимости после 13:00. 29 декабря витебская делегация должна вернуться домой.

Для перевозки участников, согласно документации закупки, требуется комфортабельный автобус на 44 места. В столицу поедут 34 учащихся, двое сопровождающих и один медработник, пишет Vitebsk.cc.

Сумма договора, указанная в документах закупки, составляет 9 701 рубль 52 копейки. Оплачиваться эта поездка будет из областного бюджета.
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