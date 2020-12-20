



Витебский областной центр по обеспечению деятельности организаций системы образования проводит закупку из одного источника услуг по перевозке участников бала из Витебска в столицу и обратно.





Делегация должна выехать из областного центра 27 декабря, приехать в Минск и заселиться в гостиницу «Беларусь». В тот же день участники отправятся во Дворец Независимости, вероятно, на репетицию. Бал с участием Лукашенко, судя по всему состоится 28 декабря, участники начнут собираться во Дворце Независимости после 13:00. 29 декабря витебская делегация должна вернуться домой.





Для перевозки участников, согласно документации закупки, требуется комфортабельный автобус на 44 места. В столицу поедут 34 учащихся, двое сопровождающих и один медработник, пишет Vitebsk.cc





Сумма договора, указанная в документах закупки, составляет 9 701 рубль 52 копейки. Оплачиваться эта поездка будет из областного бюджета.