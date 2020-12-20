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В Минске ЯБатьки повредили бело-красно-белый Porsche за 300.000 долларов

Фотографии с места происшествия разлетелись по telegtam-каналам.


Сообщается, что во дворах в районе станции метро «Михалово» они заметили белый Porsche с красной полоской на капоте и крыше. Судя по всему, его повредили неизвестные: разбили лобовое стекло и фару, повредили крыло, вдоль красной полоски на капоте и крыше, внутри которой написано Porsche, зеленой краской из баллончика дорисовали полоску, а на двери краской написали слово «Змагар». На другой двери и вовсе написали оскорбительную надпись с использованием нецензурных слов.


Эта машина – очень дорогая, она стоит как шесть квартир в тех домах, возле которых обнаружили поврежденную машину, пишет KP.by. Это спорткар Porsche 911 последнего поколения. Да не простой, а в самой мощной версии Turbo S. Цена на такую машину у белорусского дилера начинаются от 213.600 евро – то есть от 265.000 долларов. Как правило, покупая такие машины, ее будущий владелец заказывает многочисленные дополнительные опции. Поэтому очевидно, что цена этой машины – не меньше 300.00 долларов. Кому принадлежит поврежденный автомобиль, пока неизвестно. Написано ли заявление в милицию и ведется ли проверка - пока тоже неизвестно.
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