



Сообщается, что во дворах в районе станции метро «Михалово» они заметили белый Porsche с красной полоской на капоте и крыше. Судя по всему, его повредили неизвестные: разбили лобовое стекло и фару, повредили крыло, вдоль красной полоски на капоте и крыше, внутри которой написано Porsche, зеленой краской из баллончика дорисовали полоску, а на двери краской написали слово «Змагар». На другой двери и вовсе написали оскорбительную надпись с использованием нецензурных слов.









Эта машина – очень дорогая, она стоит как шесть квартир в тех домах, возле которых обнаружили поврежденную машину, пишет KP.by . Это спорткар Porsche 911 последнего поколения. Да не простой, а в самой мощной версии Turbo S. Цена на такую машину у белорусского дилера начинаются от 213.600 евро – то есть от 265.000 долларов. Как правило, покупая такие машины, ее будущий владелец заказывает многочисленные дополнительные опции. Поэтому очевидно, что цена этой машины – не меньше 300.00 долларов. Кому принадлежит поврежденный автомобиль, пока неизвестно. Написано ли заявление в милицию и ведется ли проверка - пока тоже неизвестно.



