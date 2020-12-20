Что построят в Тракторозаводском поселке

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Первоначальный эскиз нового квартала

В декабре на свободной территории в границах ул. Клумова — Стахановской — Чеботарёва — Щербакова стартует возведение первого дома. Раньше здесь располагалось более 10 послевоенных двухэтажек, но в 2017 году их снесли. Ремонтировать старые дома было нерентабельно, но и оставлять их в прежнем виде оказалось проблематично. Поэтому в соответствии с разработанным детальным планом территории поселка тракторозаводцев решили пойти на эксперимент: снести один квартал и построить на его месте современное жилье, которое вписалось бы по своему облику и высотности в существующую застройку. Процесс подготовки оказался небыстрый, ведь из старого фонда требовалось отселить немало семей. Да и первоначальный проект пришлось корректировать, улучшать. Но сегодня сей этап позади и начинается другой — строительный. На освобожденной площадке возведут три 7-этажных дома — два 4-подъездных и один одноподъездный.





Когда-то здесь был квартал старых 2-этажек с квартирами без ванных комнат. Большинство жителей высказывалось за перемены, поскольку уровень комфорта жилья уже не соответствовал сегодняшнему дню.

— Особенность жилых зданий — на уровне первого этажа в них сделают открытые паркинги. В соответствии с сегодняшними тенденциями также предусматриваются зарядные станции для электромобилей, — рассказывает директор УКС Заводского района Игнат Носко. — Дома расположатся П-образно, что создаст закрытый внутренний двор с детской площадкой и местами отдыха. Территория квартала будет огорожена.





Директор УКС обращает внимание на обеспеченность новой застройки парковками — по одному месту на каждую квартиру, что весьма неплохо для подобных трансформируемых территорий.





Сегодня площадка готова к освоению, предстоит лишь протянуть некоторые сети, построить новую трансформаторную подстанцию. Тепло и горячее водоснабжение жилого комплекса предусмотрено за счет электричества.





Что касается внешнего вида многоэтажек, то при разработке проекта архитекторы ориентировались на застройку Партизанского пр. сталинского периода. Новые дома будут выдержаны в похожем стиле: горизонтальное деление фасадов на три части, соответствующие элементы декора (межэтажные и цокольные карнизы, пилястры, молдинги, оконные сандрики и наличники), тщательно подобранная цветовая гамма. Судя по проекту, должно получиться интересно.





Всего в трех многоэтажках размещается 251 квартира — практически поровну двух- и трехкомнатных.





— Жилье предназначается для нуждающихся, списки мы сформируем по направлению районных администраций, — уточняет И. Носко. — Квартиры построят без чистовой отделки. Второй дом подрядчик начнет возводить в первом полугодии 2021-го, третий — во второй половине будущего года. На каждую многоэтажку по проекту отводится 7–10 месяцев, соответственно, завершение всего проекта ожидается к концу 2022-го.





На этом месте построят новый жилой комплекс





Собеседник добавляет, что по проекту также благоустроят территорию возле соседних жилых домов № 2, 4, 6 на ул. Стахановской: там сделают дополнительную парковку, отдельную детскую площадку с новым оборудованием. Вдоль ул. Клумова поменяют старое освещение на современное светодиодное, обустроят пешеходные переходы с понижением борта. На месте застройки максимально сохранят деревья.





Когда экспериментальный квартал будет готов, преобразование малоэтажного жилья хотят продолжить.





— Заходить сразу на большую территорию рискованно с точки зрения экономики, нужно продвигаться поэтапно, — считает И. Носко. — У города есть подобные планы. Но пока рано говорить о конкретике, каждый участок придется рассматривать индивидуально, чтобы определить эффективность преобразований. Сейчас стартует первый этап.





Справочно





По детальному плану 3- и 4-этажная застройка в поселке сохраняется.

В основном она сосредоточена вдоль ул. О. Кошевого и вблизи бульвара Тракторостроителей.





А кварталы двухэтажек предполагается постепенно преображать — заменять старое жилье современным.нем ранее сообщалось о 230 953 случаях.





Отмечается, что за последнюю неделю в среднем в стране регистрировалось 218 619 случаев коронавируса ежедневно, что на 19% больше, чем в две предыдущие недели.







