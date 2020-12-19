Метеорологи прогнозируют, что 2021 год будет прохладнее нынешнего

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Снижению температур поможет погодное явление Ла-Нинья в тропической части Тихого океана, но парниковые газы окажут значительное влияние на удержание температуры.





Ла-Нинья возникает, когда мощные ветры переносят теплые воды в верхнем слое Тихого океана из Южной Америки на Филиппины. На поверхность поднимаются холодные воды из глубин. Это снизит температуру океана на 1-2 °C и не даст 2021 году установить температурные рекорды.





Из-за глобального потепления в следующем году будет намного теплее, чем в прошлые периоды Ла-Нинья в 2000 и 2011. Цикл Ла-Нинья / Эль-Ниньо считатеся вторым по важности фактором, влияющим на температуры Земли, главным остается увеличение количества парниковых газов в атмосфере.





2016 признан самым теплым годом за всю историю наблюдений, на второе место есть 2 претендента: 2019 и 2020, а 2021 выйдет на шестое место.