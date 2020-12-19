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Плюс 1931 новых случаев и 8 смертей: Минздрав опубликовал свежую статистику по COVID-19

За последние сутки в Беларуси выявлено 1931 новых случаев коронавируса (вчера было 1917). 2037 человек выздоровело, 8 умерло.


Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 171 579 человек с выявленной инфекцией. Выздоровело 149 353 человека, сейчас болеет 20 910 пациентов. За все время умерло 1316 человек с подтвержденным тестом на COVID-19. Лаборатории провели 3 748 073 теста, за последние сутки — 29 835.
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