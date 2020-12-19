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В США получила допуск уже вторая вакцина от коронавируса

Вторая вакцина против коронавируса теперь может быть использована в США. Управление по санитарному надзору США (FDA) вечером в пятницу, 18 декабря, выдало экстренное разрешение на применение вакцины американской фармацевтической компании Moderna. На выходных планируется распределить почти 6 млн доз препарата, чтобы начать вакцинацию в двадцатых числах декабря.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Daniel Schludi / Unsplash

Это первая регистрация вакцины американского концерна в мире. Ее эффективность, по данным производителя, составляет 94%. Moderna намерена получить полноценную лицензию в США в 2021 году.

11 декабря вакцина BNT162b2 немецкой биотехнологической компании Biontech и ее американского партнера Pfizer уже получила экстренное разрешение властей США. Вакцинация началась 14 декабря. Первыми прививку от коронавируса сделали медсестре Сандре Линдси, работающей в реанимации одной из нью-йоркских клиник. Кадры показали в прямом эфире. Мэр Нью-Йорка Эндрю Куомо, комментируя начало вакцинации, поблагодарил медиков, назвав их истинными героями.


Соединенные Штаты стали шестой страной, выдавшей разрешение на применение данного препарата. Ранее аналогичные решения приняли власти Великобритании, Канады, Бахрейна, Саудовской Аравии и Мексики. В ЕС проверка вакцины продолжается, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) намерено принять решение до 29 декабря.

По результатам исследований, эффективность препарата достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет — более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых — люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не выявлено. В испытаниях вакцины, которая снижает до минимального риск тяжелого течения пневмонии COVID-19, участвовали 43,5 тысячи человек, примерно половина из них получили плацебо.
"Немецкая волна"
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