Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео

На размещенных в сети кадрах видно, как лайнер медленно набирает скорость, отрывается от земли и, недостаточно высоко поднявшись, подрезает деревья и кустарники, растущие неподалеку от взлетно-посадочной полосы.





Как уточняет портал, инцидент произошел в июле текущего года на летном поле аэропорта Ниш в Сербии с воздушным судном Ил-62, однако видеозапись случившегося появилась только сейчас.





16 декабря сообщалось, что самолет авиакомпании Windrose устроил «фейерверк» во время вылета из аэропорта Украины и попал на видео. На размещенном в сети ролике было видно, как лопасти турбовинтового двигателя на правом крыле начинают искриться. При этом очевидец, снимавший происходящее на телефон, предлагал сказать об этом экипажу.