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Наталья Батракова рассказала о своем брате из Осиповичей, который умер после ИВС

Умерший после ИВС мужчина оказался двоюродным братом известной писательницы Натальи Батраковой.


Щетинко Сергей Борисович (30.03.1963. — 11.12.2020).

... Учились в одной школе, жили на соседних улицах в Белыничах. В детстве, я радовалась, что у меня есть старший брат, пусть и двоюродный. Дальше общались реже: он с семьей — в Осиповичах, я — в Минске. До августа этого года…

Теперь у меня нет старшего брата. Да, этот он, начиная с мая, ходил на все акции, участвовал во флэш-мобах и т.д. Да это его задержали вместе с женой (ей — штраф, ему — 10 суток), заразили covid в ИВС Осиповичи, не госпитализировали, собирались закрыть больничный, отказав ему и жене в направлении на биохимию, даже кардиограмму не сделали!

Я не знаю (но догадываюсь), что будут чувствовать и делать потомки тех, кто задерживает мирных людей, пишет липовые протоколы, избивает, издевается, целенаправленно заражает разными болячками в ИВС.

Но я знаю, что маленькая внучка моего брата когда-нибудь напишет сочинение о своем дедушке-герое…

Плачу… И горжусь, написала Наталья Батракова.
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