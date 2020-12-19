+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Швеция ужесточает ограничения, впервые рекомендует носить маски

Швеция объявила о серии новых мер по борьбе с коронавирусом, включая рекомендацию носить маски для лица в общественном транспорте в определенное время.


Об этом заявил премьер-министр Стефан Лёвен, сообщает The Local.

Новые правила снижают лимит для групп в ресторанах до четырех человек на группу и запрещают продажу алкоголя с 20:00.

Также будет введено ограничение на количество людей в магазинах, торговых центрах и спортзалах. "Если это не даст запланированного эффекта, правительство также планирует закрыть эти предприятия", - сказал Лёвен.

Школы для детей старше 16 лет также продолжат онлайн-обучение после Рождества, до 24 января.

По словам Лёвена, все второстепенные общественные службы, находящиеся в ведении государства, муниципалитетов и регионов, будут немедленно закрыты и останутся закрытыми до 24 января - в том числе, например, бассейны, спортивные центры и музеи.

Всем работодателям также рекомендуется разрешить второстепенному персоналу работать из дома до 24 января.


Не все меры вступят в силу сразу. Запрет на продажу алкоголя после 20:00 в барах и ресторанах (в настоящее время запрещен после 22:00) вступает в силу с 24 декабря.

Новые рекомендации по использованию масок для лица будут представлены перед тем, как многие люди вернутся на работу после рождественских каникул 7 января. Они будут указывать, среди прочего, какие маски для лица использовать и в какое время их следует использовать, и будут только рекомендациями.

Швеция в течение нескольких месяцев была одной из немногих стран, затронутых второй волной коронавируса, которые не рекомендовали носить маски для лица вне медицинских учреждений.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ДИАГНОЗ НАРОДУ С КОНДАЧКА НЕ СТАВИТСЯ
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]