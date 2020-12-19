Около 40% от выделенной на медицину суммы пойдет на финансирование скорых
Расходы республиканского бюджета на здравоохранение в 2021 году вырастут на треть из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, пишет БелТА. На здравоохранение выделят почти 1,7 миллиарда рублей.
Финансирование работы скорой помощи должно стать одной из основных статей расходов средств, выделенных в республиканском бюджете на здравоохранение.
"На скорую медпомощь выделяется 40% от общего финансирования здравоохранения", - рассказала в эфире ОНТ член постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Светлана Одинцова.
Выделяемое финансирование позволит повысить качество выделяемой медпомощи и особенно - качество оказания помощи бригадами скорой помощи. Заложенные в бюджете средства также рассчитаны на сохранение доплат медикам, работающим с COVID, а также одна бесплатная попытка ЭКО.
08:33 19/12/2020
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