+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Около 40% от выделенной на медицину суммы пойдет на финансирование скорых

Расходы республиканского бюджета на здравоохранение в 2021 году вырастут на треть из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, пишет БелТА. На здравоохранение выделят почти 1,7 миллиарда рублей.




Финансирование работы скорой помощи должно стать одной из основных статей расходов средств, выделенных в республиканском бюджете на здравоохранение.

"На скорую медпомощь выделяется 40% от общего финансирования здравоохранения", - рассказала в эфире ОНТ член постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Светлана Одинцова.

Выделяемое финансирование позволит повысить качество выделяемой медпомощи и особенно - качество оказания помощи бригадами скорой помощи. Заложенные в бюджете средства также рассчитаны на сохранение доплат медикам, работающим с COVID, а также одна бесплатная попытка ЭКО.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ДИАГНОЗ НАРОДУ С КОНДАЧКА НЕ СТАВИТСЯ
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]