







Пинера сам пожаловался на себя властям после того, как в сети стала набирать популярность фотография, на которой он изображен без средств индивидуальной защиты вместе с другим человеком. Отмечается, что во время прогулки по пляжу к главе государства подошла незнакомка и попросила сделать селфи, однако во время фотосъемки никто из ее участников не надел маску.





В Чили действуют строгие правила касательно ношения масок в публичных местах и при общении, введенные для борьбы с пандемией коронавируса. Их нарушителям грозят внушительные штрафы или даже тюремные сроки.





Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар пошел на пикник с друзьями во время пандемии коронавируса, нарушив тем самым введенные им же самим меры социального дистанцирования. СМИ и население страны решительно осудили подобные действия.



