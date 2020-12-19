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Президент Чили пожаловался сам на себя и заплатил штраф за общение без маски

Президент Чили Себастьян Пинера был вынужден заплатить штраф в размере 3500 долларов за общение без маски. Об этом сообщает Reuters.



Пинера сам пожаловался на себя властям после того, как в сети стала набирать популярность фотография, на которой он изображен без средств индивидуальной защиты вместе с другим человеком. Отмечается, что во время прогулки по пляжу к главе государства подошла незнакомка и попросила сделать селфи, однако во время фотосъемки никто из ее участников не надел маску.

В Чили действуют строгие правила касательно ношения масок в публичных местах и при общении, введенные для борьбы с пандемией коронавируса. Их нарушителям грозят внушительные штрафы или даже тюремные сроки.

Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар пошел на пикник с друзьями во время пандемии коронавируса, нарушив тем самым введенные им же самим меры социального дистанцирования. СМИ и население страны решительно осудили подобные действия. 
Lenta.ru
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