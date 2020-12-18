Большая вероятность, что глава КГБ имел в виду задержание пенсионерки Галины Дербыш из Обухова. Об этом Hrodna.life рассказала ее дочь Анастасия.





Проводили доразведку





59-летняя Галина Дербыш живет в агрогородке Обухово (Гродненский район). Всю жизнь она работала бухгалтером в колхозе, на пенсии занималась хозяйством. 10 декабря Галину задержали по подозрению в совершении «акта терроризма».





«Товарищ Автухович создал группу из таких же отмороженных, простите меня, я не буду бояться этого слова, как и он, которые в Волковыске сожгли дом участкового, его машину, здесь, на Ольшанке взорвали машину, подложили тротиловую шашку, сотрудника милиции», — говорил 17 декабря на встрече с работниками «Гродно Азот» председатель КГБ Иван Тертель. Он добавил, что накануне задержана жительница одного из населенных пунктов возле Гродно.









Письмо, которое пришло 17 декабря дочке Галины Дербыш





«Просто выкрали ее»





Дочь Галины Дербыш Анастасия уверена, что глава КГБ говорил про ее маму. Женщину задержали 10 декабря и только спустя неделю родственникам сообщили, в чем ее подозревают.





«Я в шоке от всего происходящего, — рассказала Hrodna.life Анастасия. — Мы живем в Обухово, это недалеко от Гродно. Мама на окраине городка, а я — в квартире. Всегда стараемся созваниваться, так как у мамы проблемы со здоровьем — вторая группа инвалидности. 10 декабря я не смогла ей дозвониться».





Анастасия пришла к матери, чтобы узнать, почему она не берет трубку. Дома была только сестра. Девушка заметила, что вещи в комнатах были разбросаны.





«При обыске была сестра, сотрудники приехали со своими понятыми. Соседи рассказали, что к дому подъехал микроавтобус, оттуда вышли люди и зашли в дом. Они провели обыск, все перевернули дома и вокруг. Даже подходили к гаражу и нюхали канистры. В итоге забрали маму и уехали. Просто выкрали ее».





Возят в КГБ, подозревают в терроризме





Вечером 10 декабря Анастасии позвонили из Октябрьского РОВД. Ей сообщили, что ее мама задержана и попросили передать таблетки. Галина Дербыш оказалась в заключении без таблеток, которые ей жизненно необходимы.





«Сказали, что ей очень плохо, поднялось давление. На следующий день я передала в ИВС медикаменты. Причину задержания мне никто так и не сказал. После я узнала, что маму допрашивают в КГБ и ее подозревают в терроризме».





Дома у мамы Анастасия нашла протокол обыска со списком изъятого. Кроме телефонов и жесткого диска там был чек с заправки в Волковыске за 20 сентября. Он, возможно, сыграл ключевую роль в задержании, думает дочь Галины Дербыш.





«В этот день мы с мамой ездили за собакой в Каменецкий район Брестской области. Есть свидетели которые готовы это подтвердить. На обратном пути, это было ближе к вечеру, проезжали через Волковыск.





На заправке остановились, заправились и зашли в магазин. После спокойно поехали домой. Маму забрали 10 декабря, а спустя неделю КГБ соизволил уведомить в чем ее подозревают. Я не представляю, как мама там держится. Страшно, у нее много хронических заболеваний».





В протоколе обыска было указано об изъятии кассового чека (приобретение 30 литров дизельного топлива), который находился в мусорном ведре





Знакома ли Галина Дербыш с Николаем Автуховичем, про которого говорил глава КГБ, Анастасия не знает. Мама ей ничего не рассказывала. Фамилию Автухович девушка узнала после того, как получила письмо из КГБ, утверждает она.





«Мама уважаемый человек в Обухово, ее все знают. И мне трудно понять в чем же ее обвиняют. Моя мама была независимым наблюдателем на выборах в Обуховском сельсовете. Она выявила много нарушений и все запротоколировала. Возможно, именно за это ей сейчас и мстят».





Письмо, которое пришло 18 декабря дочке Галины Дербыш





Кто такой Николай Автухович?





Николай Автухович — бывший политзаключенный и владелец фирмы такси в Волковыске. В 2009 году его уже обвиняли в терриризме: якобы он готовил покушения на замминистра по налогам и сборам Василия Каменко и председателя Гродненского облисполкома Владимира Савченко.





Тогда прокурор просил дать Автуховичу 20 лет тюрьмы, но обвинение полностью рассыпалось. Автуховича наказали только за пять найденных у него дома патронов от винтовки. Он отсидел 5 лет и 2 месяца в Гродненской тюрьме и вышел на свободу в 2014 году.





В начале декабря 2020 года Автуховича вместе с группой друзей обвинили в создании «террористической группировки». Она, якобы, действовала на территории Гродненской области, поджигала автомобили и дома сотрудников силовых ведомств.





В уголовном деле возбужденном за терроризм, помимо Автуховича также фигурирует его подруга Любовь Резанович, ее муж, православный священник Сергей и их сын Павел, работавший в администрации Ленинского района Бреста.