Призывную кампанию в Беларуси продлили до 1 января 2021 года

Причина продления кампании — неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, пишет TUT.BY





В сообщении отмечено, что такая мера позволит обеспечить Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования личным составом из числа нового пополнения в пределах численности, установленной подписанным в августе указом № 297.





Документом предусматривалось призвать в августе — ноябре 2020 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.