+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Белорусы смогут попасть в ОАЭ без виз

С 16 января 2021 года белорусы смогут ездить в ОАЭ без виз, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

Фото: mfa.gov.by

В ОАЭ завершили внутренние процедуры, необходимые для вступления в силу документов о взаимной отмене виз между странами для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

«Указанный протокол на взаимной основе распространяет действие безвизового режима на граждан обоих государств — владельцев национальных паспортов. Белорусская сторона ратифицировала протокол ранее — в декабре 2019 года», — сообщили в ведомстве. Напомним, Беларусь подписала документ об установлении безвизового режима с ОАЭ в июне прошлого года.

С 16 января 2021 года граждане Беларуси — владельцы обычных национальных паспортов смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться на территории ОАЭ без виз на протяжении периода, не превышающего 90 дней с даты въезда. Аналогичные условия вводятся и для граждан ОАЭ на территории Беларуси.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]