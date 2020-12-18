С деньгами напряженка? Семья Ермаковой снова сдает дом в Дроздах - хотят $2999 в месяц
Лет 5 тому просили в два раза больше.
Семья экс-главы Нацбанка и экс-главы временной администрации Белгазпромбанка Надежды Ермаковой сдает за 2999 долларов в месяц дом в Дроздах.
Речь в объявлении идет о первом доме Надежды Ермаковой в Дроздах, построенном в 2006 году. Сейчас он принадлежит ее дочери, и сдается в аренду за 7530 рублей в месяц.
В объявлении сказано, что в доме семь комнат, из которых пять — жилые. Есть два санузла и большая гостиная с камином. Дом укомплектован новой мебелью и бытовой техникой.
Участок — 15 соток. Есть пруд, гараж на две машины и баня.
У Ермаковой есть еще один дом поновее и находится он в Веснинке.
18:01 18/12/2020
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