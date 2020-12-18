



Семья экс-главы Нацбанка и экс-главы временной администрации Белгазпромбанка Надежды Ермаковой сдает за 2999 долларов в месяц дом в Дроздах.





Речь в объявлении идет о первом доме Надежды Ермаковой в Дроздах, построенном в 2006 году. Сейчас он принадлежит ее дочери, и сдается в аренду за 7530 рублей в месяц.





В объявлении сказано, что в доме семь комнат, из которых пять — жилые. Есть два санузла и большая гостиная с камином. Дом укомплектован новой мебелью и бытовой техникой.





Участок — 15 соток. Есть пруд, гараж на две машины и баня.









У Ермаковой есть еще один дом поновее и находится он в Веснинке.



