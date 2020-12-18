



Сергея (имя изменено по просьбе собеседника « Солиданости ») задержали 22 ноября во время марша в своем дворе в Минске.





Он был удивлен большому количеству коллег-архитекторов, задержанных в тот день. С ними Сергей пересекался в РУВД и на Окрестина.





— Дважды у меня получилось поговорить с ОМОНом. При задержании и до этого на площади Перемен. Они жаловались, что три месяца живут в казармах и не видят дома и семей. Я понял, что все это время их психологически обрабатывают.





Они уверены, что нас меньшинство, что Лукашенко победил, правда, оплата по их версии, у нас упала. Раньше называли сумму в 50 долларов. Эти пытались меня убедить, что мы, архитекторы, бизнесмены, айтишники и другие успешные люди, выходим за 20 рублей! — смеется Сергей.





Говорит, что в разных местах силовики говорят абсолютно одинаковыми фразами, «как будто по одной методичке».





— Единственное, они задумались, когда я упомянул о диалоге. Согласились, что мы люди одной страны и нам надо договариваться. Однако, видно, о диалоге у нас разные представления, — размышляет собеседник. — Но абсолютно очевидно, все они очень уставшие. Об этом говорили и военные конвоиры, которые вообще к нам на «вы» обращались, и те же омоновцы, и надзиратели, у которых рабочая вахта длится несколько недель, и милиционеры.





— Относились к нам все нейтрально, если их не задирать. ОМОН набросился на одного парня за то, что у того были съемки с площади Перемен. Из этого понятно, что им очень не нравится любое документальное свидетельство, поэтому, думаю, всем публикуемым сейчас видео они не очень рады, — отметил собеседник.









— Если это не умышленно и не приказ сверху, то как понять, что, допустим,

мне не передали ни одной маски, хотя они в передаче были.

Мы так и проходили весь арест в тех масках, в которых были задержаны. Ладно, я переболел, кажется, а вот один из сокамерников попал в больницу, еще один болел дома.





Я сын военного. Уверен, что

такие решения не могут быть инициативой низов. Другое дело, что им не запрещено думать и анализировать, и они могут понимать, что делают что-то плохое или даже преступное,

— уверен мужчина.





После «суток» Сергей по прежнему много улыбается и шутит.





— Тюрьма как тюрьма. Свет горит постоянно, этапируют в другое место непременно в день передачи, чтобы человек ее не получил. Еще какие-то гадости, которые я расцениваю на уровне 6 класса средней школы… Могут ли они кого-то сломать? Лично меня, человека, прошедшего советскую армию, даже не впечатлили, — признается Сергей.







