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Расследователи вычислили владельца самого популярного порносайта Pornhub

Pornhub принадлежит американскому бизнесмену Бернарду Бергемару. Это стало известно благодаря расследованию Financial Times.

Эксперты финансового издания пришли к выводу, что Бергемар владеет самым популярным порносайтом и получает прибыль от его деятельности через «сложную сеть дочерних компаний», которые до сих пор держали его имя в секрете, пишет Kyky.

Бергемар владеет люксембургской компанией MindGeek — она, в свою очередь, управляет порносайтами Pornhub, RedTube, YouPorn и Brazzers. Бизнесмену принадлежат акции большинства «дочек» MindGeek, что позволяет считать его крупнейшим бенефициаром.

Что интересно, до появления разоблачительной публикации в Financial Times имя Бернарда Бергемара практически не гуглилось — поисковики выдавали лишь три страницы по соответствующему запросу.

Внимание к Pornhub сильно возросло после выхода в начале декабря в газете The New York Times материала о том, как порноресурс наживается на насилии над несовершеннолетними. 

Через пару дней после появления статьи системы Visa и Mastercard запретили проводить платежи по своим картам на сайте Pornhub. Затем Pornhub заблокировал миллионы видеозаписей — весь контент, загруженный неверифицированными пользователями.
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