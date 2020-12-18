Пытка коронавирусом
Правящий режим придумал для беларусов новую изощренную пытку - коронавирусом
Как выяснилось, сын первого руководителя Беларуси Станислава Шушкевича тоже заразился в тюрьме и заразил потом свою мать. Сам Станислав Шушкевич находится на жесткой самоизоляции - он не выходит из квартиры, в которой живет сейчас один.
Сын Станислава Шушкевича заразился коронавирусной инфекцией, когда отбывал 10-суточный арест в жодинском изоляторе. Жена политика Ирина заразилась от сына, когда поехала забирать его после отсидки, передает Еврорадио.
Теперь 86-летний Шушкевич — в жёсткой самоизоляции от родных, ведь он в “группе риска” по COVID-19. Он рассказал Еврорадио, что остался в квартире один и не выходит из неё.
— Сын в тюрьме подцепил коронавирус, заразил мать. Теперь они в другой квартире, а я в этой — на режиме самоизоляции. Сын уже вроде как переболел, а жена болеет.
Анализы показали, что и в одном, и в другом случае был COVID-19. Жена три дня чувствовала себя очень плохо. Сын перенёс сравнительно легко.
В камере, где сидел сын Шушкевича, было 10 человек - все они заболели
— Cын рассказывал, что в Жодино относились по-людски, на Окрестина — по-бандитски.
Станислав Шушкевич пока что не намерен выходить в люди: риск заразиться высок.
— Если я подцеплю коронавирус, то мне конец. Поэтому пока что планирую быть на жёсткой самоизоляции. Когда начнётся вакцинация, то выйду, а так даже выходить не хочу. У меня, кроме угрозы коронавируса, кардиологических хватает и других проблем, мне всё-таки 86 лет.
Напомним, 9 декабря от последствий коронавируса скончался бывший белорусский премьер Вячеслав Кебич. Ему было 84 года. А раньше, летом, в первую волну COVID-19 умерла сестра Станислава Шушкевича.
Следует отметить, что на опасную ситуацию с коронавирусом в белорусских тюрьмах уже давно обращали внимание правозащитники. Однако правящий режим не только проигнорировал их призыв, но и, складывается впечатление, специально способствует максимальному заражению коронавирусом людей в тюрьмах.
В итоге очень многие арестанты выходят оттуда зараженные COVID-19 - спортсмены, музыканты, врачи и многие другие "сидельцы".
Причем это не единичные случаи - люди массово болеют в СИЗО, им там не оказывается никакой помощи, их не изолируют, а, напротив, известны случаи, когда больных людей, видимо, специально, переводят из камеры в камеру.
А сегодня стало известно и вовсе о вопиющем случае - человека арестовали на 10 суток за то, что фотографировался с женой в парке. После отбытия суток он заболел коронавирусом и умер.
"Белорусский партизан"
13:42 18/12/2020
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