Пытка коронавирусом





Сын Станислава Шушкевича заразился коронавирусной инфекцией, когда отбывал 10-суточный арест в жодинском изоляторе. Жена политика Ирина заразилась от сына, когда поехала забирать его после отсидки, передает Еврорадио





Теперь 86-летний Шушкевич — в жёсткой самоизоляции от родных, ведь он в “группе риска” по COVID-19. Он рассказал Еврорадио, что остался в квартире один и не выходит из неё.





— Сын в тюрьме подцепил коронавирус, заразил мать. Теперь они в другой квартире, а я в этой — на режиме самоизоляции. Сын уже вроде как переболел, а жена болеет.





Анализы показали, что и в одном, и в другом случае был COVID-19. Жена три дня чувствовала себя очень плохо. Сын перенёс сравнительно легко.





В камере, где сидел сын Шушкевича, было 10 человек - все они заболели





— Cын рассказывал, что в Жодино относились по-людски, на Окрестина — по-бандитски.





Станислав Шушкевич пока что не намерен выходить в люди: риск заразиться высок.





— Если я подцеплю коронавирус, то мне конец. Поэтому пока что планирую быть на жёсткой самоизоляции. Когда начнётся вакцинация, то выйду, а так даже выходить не хочу. У меня, кроме угрозы коронавируса, кардиологических хватает и других проблем, мне всё-таки 86 лет.





Напомним, 9 декабря от последствий коронавируса скончался бывший белорусский премьер Вячеслав Кебич. Ему было 84 года. А раньше, летом, в первую волну COVID-19 умерла сестра Станислава Шушкевича.