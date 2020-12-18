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Король Швеции признал неудачной стратегию борьбы с COVID-19

Король Швеции Карл XVI Густав заявил, что его стране не удалось спасти жизни из-за мягкого подхода к пандемии коронавируса. В Швеции не вводили общенациональную изоляцию и не закрывали развлекательные заведения.


Об этом сообщает ВВС.

Король сделал это заявление в рамках ежегодного телевизионного обзора года с участием королевской семьи.


Во время выступления он сказал: "Я думаю, что мы потерпели поражение. У нас много погибших, и это ужасно".

Он отметил, что народ Швеции сильно пострадал — например, те люди, которые не смогли попрощаться со своими умершими родственниками: "Я думаю, что это тяжелый и травмирующий опыт - не иметь возможности провести теплое прощание".

Издание отмечает, что Швеция апеллировала к чувству ответственности и гражданскому долгу граждан и давала только рекомендации. Санкций за нарушение этих рекомендаций не было предусмотрено. В странe не была введена общенациональная изоляция или ношение масок, а бары и рестораны оставались открытыми. Однако на прошлой неделе из-за роста заболеваемости школы по всему Стокгольмскому региону попросили как можно быстрее организовать дистанционное обучение для детей 13-15 лет.

Напомним, после роста количества заболеваний и летальных случаев от COVID-19 правительство Швеции решило принимать жесткие меры для сдерживания болезни. 
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