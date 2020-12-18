"Представители действующей власти постоянно заявляют в СМИ, что в отношении задержанных беларусов пытки и насилие не применялись.





Вместе с тем инициатива BYPOL получила очередные видеоматериалы, которые свидетельствуют об обратном.





На данном видео зафиксировано бесчеловечное преступное отношение к задержанным лицам, в связи с чем наша инициатива обращается к недавно назначенному на должность первого заместителя председателя Следственного комитета Республики Беларусь генерал-майору юстиции Олегу Шандаровичу, курирующему вопросы предварительного следствия, в строгом соответствии со своими должностными обязанностями отреагировать на указанное сообщение о преступлении, обеспечив незамедлительное возбуждение уголовного дела, а также его всестороннее, полное и объективное расследование", - говорится в тексте под видео.





Данное обращение в равной степени адресуется ко всем сотрудникам СК и органов прокуратуры Беларуси, подчеркивают в BYPOL.









Люди на видео, а среди них как минимум один несовершеннолетний парень, есть женщины, находятся в спортивном зале. Некоторые стоят на коленях лицом в пол, некоторые лежат на полу. Женщины стоят лицом к стене, но при допросе из ставят на колени, передает происходящее на видео tut.by





Мужчину, который, вероятно, от растерянности, не раздумывает над тем, что отвечать на вопрос, бьют под дых, потом по почкам.





"Облизывай палку", — говорят одному из лежащих на полу парней на заднем плане.





Также на заднем плане видно как кто-то в балаклаве избивает дубинкой мужчину, слышны крики. Постоянно фоном на видео слышны удары, крики, маты.





Задержанные люди напуганы, не понимают, что происходит, говорят, что ничего незаконного не совершали, один парень говорит, что просто гулял с другом - по его реакции похоже, что его раньше били.