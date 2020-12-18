Когда мститель - государство: человека уволили после "бумажки из милиции" - он никогда не ходил на акции
В минувшую пятницу работника жлобинского «Уникома» попросили зайти в кадры, где сообщили, что из милиции на него пришла «бумага» с требованием немедленного увольнения.
Причина — посещение протестных митингов. Казалось бы, чему тут уже удивляться, если бы не одно «но»: человек не участвовал ни в одной акции, но это делала его супруга.
«Это месть», — предположили сотрудники кадровой службы предприятия и предложили образец заявления на увольнение. А чтобы мужчина не совсем отчаялся, пообещали попробовать взять его на работу обратно недели через две, когда все «забудется».
Светлану Зыль знают в Жлобине как активистку. Этим летом она неоднократно прочувствовала все «прелести» народной «23.34», закрепив их «сутками» в рамках уголовного дела.
Ее супруг Михаил к происходящему относился более спокойно. Он всегда считал, что выходами на улицу изменить что-то трудно, особенно в маленьких городах. А вот что точно заработаешь — так это штраф. Так и было: Светлана — на протест, а Михаил вечером забирает ее из РОВД.
Поэтому, услышав о «бумаге» из милиции, он был удивлен. Естественно, попросил предъявить этот документ. Ему отказали. А затем предположили, что «скорее всего, это из-за жены».
Кадровик предложила написать заявление по собственному желанию, «иначе сам понимаешь».
— И вот я стою в тот момент и думаю: а я ведь не понимаю.
Я не понимаю, что это за причина такая для увольнения. Я не понимаю, когда «милиция» успела заменить мне нанимателя. Я не понимаю, почему у меня забирают работу, к выполнению которой со стороны руководства в мой адрес не было претензий.
Смену за сменой я как положено выполнял свои обязанности. Когда нужно, оставался работать сверхурочно, не жаловался на условия, а ведь было на что.
Я собирался работать здесь до пенсии. У моей супруги зарплата невысокая, у нас малолетний сын растет. В чем я провинился? Этого я понять не могу.
И не нужны мне ваши «недели через две»! С таким отношением мне просто противно будет здесь находиться. Неужели не понять: вам дали указание уволить, чтобы «насолить кому-то», но по факту увольняют не они, увольняете вы.
Зыль заявление написал, но указал в нем, что уволиться его просит наниматель, причина — несогласие с гражданской позицией.
Руководство 15 декабря подписало такую трактовку, тем самым подтвердив политический мотив увольнения.
16 декабря у Михаила был последний трудовой день в должности рабочего по благоустройству населенных пунктов, он теперь безработный.
—У меня осталась большая обида к своему руководству, — говорит Михаил. — Я испытываю огромное разочарование. Во всем, что происходит вокруг. На примере моего предприятия можно понять и картину в стране: ты и твои заслуги, навыки, человечность ничего не будут стоить, как только «придет бумага».
Я помню, как переживало руководство, когда я получил производственную травму. Но не из-за моего самочувствия, конечно, а из-за того, ЧТО я напишу в причине травмирования. Это было несколько месяцев назад. Мне не хотелось доставлять лишних хлопот предприятию, поэтому написал, что это произошло в быту.
«Наниматель окажет тебе материальную помощь на лечение», — обрадовалась тогда мастер.
А на самом деле — четыре ребра своих я сломал на смене, состояние рабочего оборудования далеко не идеально. Наниматель мне так никакой материальной помощи на лечение не оказал.
Тогда я закрыл глаза и продолжил работать. А тут эта «бумага». Есть ли она вообще? Что там конкретно написано? И этого мне знать, оказывается, по праву не положено.
Хотелось бы обратиться ко всем, кто беспрекословно так исполняет указы сверху.
Ну это же рано или поздно закончится, Беларусь вернется в правовое поле. Вы уже придумали, как будете оправдываться перед людьми? И есть ли вообще этому оправдание?
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10:54 18/12/2020
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