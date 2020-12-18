Ранее сообщалось, что в реанимации детской инфекционной больницы умер 13-летний подросток. Около трех недель назад вся его семья перенесла коронавирус. Уже заканчивался карантин, когда мальчик вдруг почувствовал себя плохо: поднялась температура, стало трудно дышать. Ребенка доставили в больницу, подключили к ИВЛ, но менее чем через сутки он умер.





Минздрав сообщает, что сейчас делать окончательные выводы еще рано: полный диагноз можно будет установить после получения результатов патологоанатомического вскрытия. Пока же работает специальная комиссия, которая оценит все этапы оказания медицинской помощи ребенку.





"Отметим, что в ходе непродолжительного оказания медицинской помощи в больнице проводилась дифференциальная диагностика, прежде всего, рассматривался диагноз "Мультисистемный воспалительный синдром". Это редкое, развивающееся в поздние сроки осложнение, ассоциированное с перенесенной коронавирусной инфекцией", - пояснили в ведомстве.





Редкое осложнение





Мультисистемный воспалительный синдром у детей и подростков очень часто связывают с COVID-19. Одновременно воспалительный процесс поражает сразу несколько систем организма, сопровождается высокой температурой, кислородной недостаточностью.





Пока среди врачей нет однозначного мнения, но все же большинство предполагает, что синдром является последствием коронавируса. Это очень редкий случай, который может возникнуть и после бессимптомного течения COVID-19. Чаще всего сообщается о появлении мультисистемного воспалительного синдрома у детей и подростков спустя 3-4 недели после заболевания коронавирусной инфекцией.



