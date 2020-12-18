Самое интересное - в свидетельстве причина смерти не указана.





фотографировались в городском парке, и мужа, по словам женщины, вычислили по яркой куртке — по записи с видеокамер ресторана. Алла Щетинко рассказывает TUT.by , что их с мужем задержали 12 ноября: ее — на работе, его — дома. Накануне вечером они, и мужа, по словам женщины, вычислили по яркой куртке — по записи с видеокамер ресторана.





Из РОВД Аллу выпустили, а Сергея отправили в ИВС. На следующий день был суд, который признал супругов виновными в "участии в несанкционированном мероприятии". Аллу оштрафовали на 10 базовых величин, или 270 рублей. Сергею назначили наказание в виде 10 суток ареста.





Арест Сергей отбывал в Осиповичском ИВС и вышел на свободу днем 22 ноября, это было воскресенье. По словам супруги, он уже тогда говорил, что чувствует себя так, будто подхватил простуду. И рассказал, что

около суток был в одной камере с мужчиной, у которого была высокая температура и которого подселили к ним на время, а после перевели в другую камеру.

В среду, 25 ноября, Сергей плохо чувствовал себя на работе, но в поликлинику поехал после рабочего дня. У него была повышенная температура — около 38,7 °С, продолжает Алла Щетинко.





Ему открыли больничный в этот же день, взяли мазок из носоглотки для анализа ПЦР. Алла прошла эту же процедуру на следующий день — она тоже почувствовала недомогание и считает, что заразилась от мужа.





У обоих супругов оказался положительный тест на коронавирусную инфекцию.





Следующие две недели Щетинко провели дома.

Один раз Алла вызывала скорую для мужа: он жаловался на боль в груди, у него была высокая температура. Бригада врачей сбила температуру, но в госпитализации отказала:

по их словам, для этого не было оснований.





Ровно через 2 недели после первого приема Сергей Щетинко пошел в поликлинику — 9 декабря врач хотел закрывать больничный. Сергей, говорит жена, попросил продлить его до пятницы:





— Сергей объяснил врачу, что чувствует себя не очень хорошо. К тому же у него работа на улице: он был слесарем, делал стропальные работы — работал на Осиповичском заводе железобетонных конструкций. Сергей сказал врачу: «В четверг если выйду на работу, в пятницу снова к вам приду». И врач продлила больничный до понедельника.

А в пятницу, 11 декабря, Сергей умер. По словам жены, он пошел с сыном менять колеса в машине, ойкнул, упал — и всё.

В свидетельстве о смерти указано, что причина смерти неизвестна: код R99 расшифровывается как «другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти» (копия документа есть в редакции. — Прим. TUT.BY).





По словам жены, каких-то серьезных проблем со здоровьем у ее супруга раньше не было. Алле Щетинко сказали, что для установления причин смерти материалы отправили на экспертизу в Могилев, ее результат будет месяца через два.





— Я не знаю, что еще делать, — говорит вдова. — Единственное, что я сделала, это настояла на том, чтобы врач в поликлинике хотя бы мне назначила дополнительные анализы.

Коронавирус дал мне осложнения на кишечник, печень. Сергею — на легкие, видимо: во время больничного ему делали КТ, которая показала поражение 25% легких, но содержание кислорода было в норме.

Через 3 дня после смерти Сергея Щетинко ему на работу пришло извещение об оплате времени пребывания в изоляторе...



