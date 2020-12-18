



Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 662 тыс. 465, выздоровели более 50 млн.





В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия, пишет interfax.by





Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 17 млн 206 тыс. 647 инфицированных COVID-19, зафиксировано 310 тыс. 699 летальных исходов, излечились более 9 млн.





Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 9 млн 979 тыс. 447, число скончавшихся - до 144 тыс. 789, поправились более 9,4 млн.





Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 110 тыс. 434 заболевших, из них умерли 184 тыс. 827, вылечились более 6,3 млн человек.





По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 214. В США на 1 млн жителей скончались 958 человек, Индии - 104, Бразилии - 867.



