Им вменяют в вину совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 342 и ч.2 ст. 339 Уголовного кодекса.





Дело рассматривает судья Марина Запасник.





В деле пятеро потерпевших. Все они не имеют претензий.





Ольга Класковская – бывшая журналистка "Народной воли", дочь известного политобозревателя Александра Класковского и в прошлом политического обозревателя БЕЛТА - Людмилы Класковской.





Ольга была задержана 14 октября в Минске. Ее обвиняют в перекрытии движения транспорта на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова вечером 13 октября. Акцию проводили около семи человек, среди которых якобы была и Ольга Класковская. У них возникла стычка с одним из водителей.





Политзаключенная Ольга Класковская вину не признала и отказалась давать показания.





Максим Бабич – несовершеннолетний парень.





За эпизод с блокированием дороги в Серебрянке несовершеннолетнему минчанину грозит уголовная ответственность

Максима задержали 19 октября примерно в 7.30 утра в то время, когда он выходил из подъезда и направлялся на учебу.





Артуру Булавскому 18 лет. Его обвиняют в том, что он наносил удары Вертиховским и "таскал их за одежду". Парня задержали в колледже 19 октября, на тот момент он был несовершеннолетним: 18 лет ему исполнилось через пять дней.





17 декабря суд заслушал потерпевших, которые высказались по поводу событий 13 октября.





Пострадавший Владимир Короневич рассказал, что в момент происшествия ехал домой и остановился в нескольких метрах от людей на дороге. Через пару минут человек, стоявший напротив машины, отошел, и он проехал. Было неприятно, что какая-то женщина фотографировала происходящее на телефон, но никаких претензий к обвиняемым он не имеет. Его девушка Оксана подтвердила слова.





Пострадавший Александр Саельник также отметил, что видел нескольких людей, которые перекрывали дорогу, увидел драку в полосе с краю поехал туда, чтобы ее разнять. Потом понял, что не сможет этого сделать, и уехал. Женщину на дороге он не видел, никаких претензий к обвиняемым не имеет.





Машина пострадавшего Евгения Вертиховского стояла на перекрытой дороге. Его брат Степан вышел и сказал людям на дороге уйти, Евгений тоже вышел за братом. Потерпевший сказал, что по машине кто-то ударил, он увидел Булавского, взял его за куртку и спросил, кто это сделал. Началась драка: Степан Вертиховский дрался с Максимом Бабичем, Евгений – с Артуром Булавским. Кто-то распылил газ в глаза Ев ю. В этот момент люди начали расходиться, как закончилась драка, пострадавший не помнит – помнит, что Класковская пыталась растянуть драку.





Евгений рассказал, что во время драки от Максима Бабича высказывались угрозы, нецензурные выражения и оскорбления, но претензий у него нет. Во время просмотра видео выяснилось, что по машине никто не бил: братья просто наехали на кочку. Степан подтвердил слова брата о драке и также сказал, что не имеет претензий к обвиняемым.





Рассмотрение дела продолжится 18 декабря в 14.00. Состоятся прения сторон, прозвучат последние слова обвиняемых.