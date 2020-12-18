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Без паломников: впервые в истории на Рождественскую службу в Вифлееме не будут допущены верующие

Рождественская литургия в Вифлееме, которую традиционно посещает большое количество паломников, в этом году впервые в истории пройдет без участия верующих из-за ограничений, вызванных эпидемией COVID-19, сообщает 14 декабря «Седмица.Ру» (sedmitza.ru) со ссылкой на информационное агентство ANA-MPA.

Ежегодно в полночь 25 декабря сотни палестинцев и иностранных паломников посещают католическую церковь святой Екатерины, расположенную рядом с православной базиликой Рождества Христова, близ места, где, согласно преданию, родился Иисус Христос. А в ночь с 6 на 7 января в базилике Рождества проходит православная литургия.


«Из-за пандемии и для всеобщей безопасности полуночная служба будет проводиться только в присутствии духовенства и будет транслироваться по палестинскому телевидению по всему миру», — сказал президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи с церковными иерархами в Рамалле, где расположена резиденция Палестинской администрации.

Палестина в начале этой недели повторно ввела карантин в некоторых провинциях на Западном берегу реки Иордан и продлила ночной комендантский час по выходным по всей стране.

5 декабря в Вифлееме зажгли Рождественскую елку без присутствия публики.

Министерство здравоохранения Палестины официально зарегистрировало более 78 000 случаев COVID-19, в том числе почти 740 случаев смерти пациентов с COVID-19 на Западном берегу.
credo.press
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