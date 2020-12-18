Ежегодно в полночь 25 декабря сотни палестинцев и иностранных паломников посещают католическую церковь святой Екатерины, расположенную рядом с православной базиликой Рождества Христова, близ места, где, согласно преданию, родился Иисус Христос. А в ночь с 6 на 7 января в базилике Рождества проходит православная литургия.









«Из-за пандемии и для всеобщей безопасности полуночная служба будет проводиться только в присутствии духовенства и будет транслироваться по палестинскому телевидению по всему миру», — сказал президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи с церковными иерархами в Рамалле, где расположена резиденция Палестинской администрации.





Палестина в начале этой недели повторно ввела карантин в некоторых провинциях на Западном берегу реки Иордан и продлила ночной комендантский час по выходным по всей стране.





5 декабря в Вифлееме зажгли Рождественскую елку без присутствия публики.





Министерство здравоохранения Палестины официально зарегистрировало более 78 000 случаев COVID-19, в том числе почти 740 случаев смерти пациентов с COVID-19 на Западном берегу.



