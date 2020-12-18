Изменения коснутся и водителей-международников. По словам экономиста Дмитрия Бабицкого, около 50 тысяч белорусских водителей сегодня работают на иностранные фирмы. Многим из них придется решать, как выезжать на работу из Беларуси.





Экономист Дмитрий Бабицкий в разговоре с «Белсатом» отметил, что в Беларуси на международных перевозах грузов задействованы около 20 тысяч водителей. А вот за пределами Беларуси на иностранные компании работают около 50 тысяч водителей. Беларусь остается донором рабочей силы.





«Причина этого – условия ведения бизнеса. У нас несвободный рынок, с регулируемым доступом на него. Поэтому водители едут туда, где есть работа. Кроме водителей, уезжают бизнесмены, работающие в сфере логистики и международных перевозов.

Уезжают в те страны, где доступ к рынку лучше.

Это Россия, Польша, Литва, Латвия. И миграция бизнеса продолжается уже более десяти лет. Часто эти бизнесы забирают с собой и водителей, и персонал», – говорит Дмитрий Бабицкий.





И теперь из Беларуси могут не выпустить тысячи водителей, если они будут пересекать границу через наземные погранпереходы. Дело в том, что с 21 декабря власти Беларуси решили ограничить выезд из страны. Официальное объяснение — чтобы помешать распространению коронавируса. Но эксперты полагают, что на самом деле причины – политические.

Выезжать из страны смогут дипломаты, водители, осуществляющие международные перевозы.

Также причиной выезда может быть тяжелая болезнь или смерть близкого родственника, получение медицинской помощи. На работу, учебу или с видом на жительство в другой стране можно выезжать один раз в 6 месяцев.





«Если ты переезжаешь границу на грузовике по работе и направляешься в Россию, то нет никаких препятствий. Но если водитель работает в Европе, а сюда приезжает на легковом автомобиле, то уже обратно выехать на работу будет проблематично. Возможно, пока еще не все осознали ситуацию и ее возможные последствия», – рассказал «Белсату» Николай, житель Бреста, работающий водителем-междунарожником.





Как водители будут преодолевать проблему? Николай видит только один выход.





«Здесь особо и думать не о чем, люди позабирают свои семьи и уедут отсюда. Дело в том, что у многих дети обучаются в той же Польше. Дети и так приезжают не чаще, чем два раза в год. Многие делают вид на жетельство в Польше. Поэтому даже должны быть в стране, а не выезжать. Мой сын тоже в Польше. Поэтому я буду вместе с ним приезжать сюда два раза в год. Моя жена уже устроилась на курсы польского языка. Подтянет язык – будем решать вопрос о том, чтобы окончательно перебраться в Польшу, если здесь ничего не изменится. Это, конечно же, планы. Неизвестно, что здесь будет делаться дальше. Но похоже, что Лукашенко не собирается уходить. Поэтому сложно заглядывать далеко вперед», – говорит Николай.





Экономист Дмитрий Бабицкий соглашается, что дополнительные ограничения и политический кризис могут привести к тому, что многие водители уедут из Беларуси.





«Миграция вполне возможна. Зарплата в размере двух-трех тысяч евро достаточна для польской или литовской провинции, чтобы хорошо жить. Надо понимать, что там совсем иначе работают и другие факторы. Та же ипотека под довольно низкий процент. В результате белорусу проще приобрести квартиру в Белостоке, чем в Беларуси. Поэтому в целом здесь несколько факторов. Особенно когда уезжают знакомые и налаживается контакт на личных связях. Поэтому людям проще уехать, и они уезжают активнее», – говорит экономист Дмитрий Бабицкий.





Вместе с тем эксперт отмечает, что пока трудно сказать, как будет реализовываться запрет на выезд из Беларуси и как она отразится на водителях.

Ведь пока не известно, как будут реализовываться ограничения.

«Наши 50 тысяч водителей работают за границей в разных странах и ездят по разным маршрутам. Если едут в Россию, то проблем особых нет. В ином случае водителям предстоит ехать через аэропорт. А это очень неудобно. Особенно если жители Западной Беларуси привыкли, что можно просто сесть в личный автомобиль и поехать», – говорит Дмитрий Бабицкий.





Согласно решению, ограничения на прохождение границы временные, но определенного срока действия нет. Водители надеются, что через некоторое время это ограничение отменят.





«Мне кажется, что ограничения в скором времени снимут. Дело в том, что запрет касается всех, включая сторонников режима. Там же никто не разбирается, кто за кого голосовал на выборах. Поэтому это такая позорная месть со стороны руководства страны. Но считаю, что в течение шести месяцев снимут ограничение. А на это время можно и посидеть в Европе, и работать это время», – говорит Николай.







