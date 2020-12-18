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В Беларуси впервые провели генную терапию ребенку самым дорогим препаратом в мире

В Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя» 17 декабря впервые выполнено введение самого дорогого в мире генного препарата — онасемногена абепарвовека («Золгенсма»).

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Минздраве.

Данное лекарственное средство применяется для лечения детей со спинальной мышечной атрофией (СМА), отметили в ведомстве. Известно, что коммерческая стоимость препарата — около 2,5 млн долларов.

По словам директора центра Сергея Васильева, «ведение препарата стало возможным благодаря работе большого количества людей и содействию Минздрава на всех этапах поставки препарата в страну».


Заместитель директора центра доктор медицинских наук Елена Улезко добавила, что теперь в стране есть команда специалистов с опытом работы по генной терапии СМА.

— Общее руководство командой осуществляла доцент кафедры детской неврологии БелМАПО главный внештатный специалист Минздрава по наследственным нервно-мышечным заболеваниям у детей Ирина Жевнеронок, — рассказали в Минздраве.

Первой, кому в Беларуси ввели этот препарат, стала Даша Шепетовская. После процедуры маленькая пациентка чувствует себя удовлетворительно. Как отметила И. Жевнеронок, этот ребенок был включен в международную глобальную программу управляемого доступа к генной терапии AVXS-101, в которой методом случайного выбора определяется пациент с бесплатным доступом к препарату.
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